Россия пригрозила бомбардировкой "по цели" после инцидента с эсминцем

Россия готова отстаивать неприкосновенность своих границ военными методами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают", – цитирует чиновника "Интерфакс".

Заявление последовало после инцидента с британским эсминцем "Дефендер" в акватории Чёрного моря около мыса Фиолент в аннексированном Крыму.

По версии Минобороны России, 23 июня корабль нарушил границы страны и на полторы морские мили – это около трёх километров – углубился в территориальные воды. На предупреждения экипаж не реагировал, поэтому сторожевой корабль ФСБ произвел несколько выстрелов, а армейский истребитель Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу движения британского эсминца. После этого он покинул российские воды.

В минобороны Великобритании заявили, что "Дефендер" не нарушал границ, а следовал по международно признанному коридору. Выстрелы в сторону корабля экипаж, как сообщили британские власти, принял за военные учения, проводившиеся российским флотом. Сброса бомб по курсу следования эсминца его экипаж не заметил. Российские военные опубликовали видео пролёта истребителя над кораблём, сброса бомб на нём нет.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту "Дефендера", сообщил, что корабль намеренно вошел в воды рядом с Крымом, чтобы продемонстрировать Москве приверженность международному праву. Согласно ему полуостров и окружающие его воды принадлежат Украине. Экипаж эсминца был поднят по тревоге, а вооружение приведено в боевую готовность. Телерадиокорпорация опубликовала видео с борта.

В ходе миссии возле Крыма вокруг эсминца были зафиксированы порядка 20 российских самолетов и несколько кораблей, один из которых приближался к эсминцу Королевского флота на расстояние 100 метров. Российские военные неоднократно требовали от команды эсминца покинуть акваторию Крыма, российская сторона также пригрозила атаковать судно. После этого, пояснил Бил, вдали послышались выстрелы. Источник в британском правительстве сообщил Би-би-си, что цель команды заключалась не в том, чтобы развязать битву, а в том, чтобы отстоять свободу мореходства.

Рябков заявил, что МИД России осуждает действия британской стороны. "Анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием "Защитник" (перевод имени корабля Defender на русский язык), не должна настраивать на легковесный лад. Это очень серьёзный момент, мы осуждаем действия британской стороны, мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями", – добавил Рябков.

28 июня в Чёрном море начинаются учения "Си Бриз" с участием НАТО и стран-партнёров. Всего будет задействовано около 40 кораблей, 30 самолётов. Посольство России в США предупредило, что манёвры повышают риски "непреднамеренных инцидентов". Москва призвала США и их союзников отказаться от военных учений в Черном море.

Незадолго до учений генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что военно-политический союз намерен продолжать диалог и заинтересован в стабильных отношениях с Россией.

Радио Свобода