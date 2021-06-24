Прокуратура закрыла расследование об "осквернения флага" во время перформанса

Вильнюсская апилинковая прокуратура прекратила в среду досудебное расследование по делу о возможном осквернении государственных символов в видеоперформансе Дайнюса Лишкявичюса.

По сообщению прокуратуры, расследование прекращено в связи с истечением срока давности.

Расследование было начато после получения заявления гражданина, обнаружившего на сайте музея МО видеоролик, в котором якобы осквернялся государственный флаг Литвы.

Как указывает прокуратура, в ходе расследования было установлено, что это видео было создано в 2000 году, его автором является дипломированный художник Дайнюс Лишкявичюс, обладающий статусом творческой личности.

В феврале 2013 года это видео было приобретено у автора как произведение искусства общественным учреждением «Музей МО» и в том же году размещено в социальной сети YouTube.

Это произведение в 2000 году представлялось на выставке Центра современного искусства «Параллельные прогрессы», экспонировалось на авторской выставке, состоявшейся в Национальной художественной галерее, на других выставках, проходивших в Литве, Латвии, Эстонии, Германии, а также на Венецианской биеннале современного искусства, проходившей в Италии в 2015 году.

Расследование показало, что с момента совершения изучаемого поступка прошло более 8 лет, и, таким образом, истек срок давности для вынесения обвинительного приговора в данной категории уголовных преступлений. На основании этого прокуратура приняла постановление о прекращении предварительного расследования данного дела.