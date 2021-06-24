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2021.06.24 09:16

Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности

DW2021.06.24 09:16
Vladimiras Putinas ir Filipas Kirkorovas
Vladimiras Putinas ir Filipas Kirkorovas / AP nuotr.

Певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Это произошло по запросу СБУ. Теперь по украинскому ТВ не будут показывать передачи с его участием.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на сайте украинского министерства культуры и информационной политики в среду, 23 июня.

Киркорова включили в перечень по запросу Службы безопасности Украины (СБУ), отмечается в сообщении. Соответствующее письмо СБУ направила в министерство 11 июня. Причины такого решения не уточняются. Певец стал 201-м человеком, включенным в перечень. В апреле 2021 года в черном списке оказался, в частности, известный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.

Внесение человека в черный список означает запрет на показ телепрограмм с его участием, отмечает онлайн-издание "Украинская правда".

DW

Vladimiras Putinas ir Filipas Kirkorovas
Vladimiras Putinas ir Filipas Kirkorovas
1 / 1AP nuotr.
Vladimiras Putinas ir Filipas Kirkorovas
# В мире# Культура
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