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2021.06.24 09:08

Науседа обсудит с лидерами ЕС вопросы незаконной миграции из Беларуси

Саулюс Якучёнис, BNS2021.06.24 09:08
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Президент Гитанас Науседа в четверг отправится в Брюссель, где расскажет лидерам стран Европейского Союза о проблемах, с которыми сталкивается Литва, предотвращая незаконную миграцию из Беларуси.

Европейский Совет также обсудит вновь ухудшившиеся в последнее время отношения с Россией и Беларусью.

По сообщению президентской администрации, Г. Науседа обещает рассказать в Брюсселе, что потоки мигрантов из Беларуси являются «одним из средств, с помощью которых белорусский режим оказывает давление на государства ЕС, реагируя на объявленные санкции».

«Обязательно нужно использовать все доступные инструменты ЕС, чтобы справиться с потоком нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС», - цитирует администрация слова главы государства.

ЕС объявил ряд санкций против Беларуси после майского инцидента, когда представители белорусских властей направили в Минск самолет «Ryanair», чтобы задержать оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

В четверг сообщество также должно окончательно утвердить санкции против семи секторов белорусской экономики, включая торговлю калийными удобрениями.

Санкции в этом секторе коснутся и одного из крупнейших в мире белорусских заводов по производству калийных удобрений «Беларуськалий», однако от них пострадают также Клайпедский порт и Литовские железные дороги.

Терминал навалочных грузов, который загружает белорусские удобрения в Клайпедском порту, потеряет часть своих грузов.

Лидеры ЕС также обсудят вопросы, касающиеся управления пандемией COVID-19, восстановления экономики, миграции и отношений с Турцией.

Они также встретятся с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
# Литва
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