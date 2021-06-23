В ознаменование 80-летия начала Холокоста в Гаргждай прошло шествие «Дорогой памяти»

В ознаменование 80-летия начала Холокоста в Литве в Гаргждай прошло шествие «Дорогой памяти».

Именно здесь 24 июня 1941 года произошло первое массовое убийство евреев, когда нацисты расстреляли 200 человек.



Всего до конца года в разных частях страны будет организовано несколько десятков таких маршей. Шествия будут начинаться в центральных частях городов, где раньше жили евреи.



Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что мы не изменим историю, но ее необходимо помнить, чтобы она не повторилась.

На мероприятии, посвященном болезненной годовщине - первому маршу «Дорогой памяти» в Гаргждай в этом году, И. Шимоните отметила журналистам, что июнь - тяжелый месяц для Литвы, поскольку он знаменует множество трагических событий в нашей истории.

И. Шимоните / R. Rumšienės/LRT nuotr.

«Мы вспомнили здесь об одном из них - событии, которое стало началом зверств, в результате которых мы потеряли почти 200 тысяч человек, своих сограждан. Сегодня об этом правильно говорили, и я сама неоднократно об этом думала, пыталась представить, какой была бы Литва, если бы эти люди выжили, родили детей, внесли свой вклад в литовскую культуру, науку, искусство и все другие области. Как бы выглядели наши города, как бы по-другому выглядела наша повседневная жизнь», - сказал премьер-министр.

«Конечно, это жестокое прошлое нельзя изменить, очень важно, чтобы мы его помнили. Поскольку ненависть изначально проявляется в небольших, возможно, ироничных или гротескных формах, иногда может показаться, что на нее не стоит обращать внимание. Но в истории мы наблюдали моменты, когда из этого извергалась эта вулканическая лава, сметая все на своем пути. Я думаю, мы должны помнить, мы должны рассказывать детям, внукам о том, что произошло, только для того, что это никогда не повторилось», - сказала она.



В Гаргждай 24 июня 1941 года сотрудники немецкого гестапо, службы безопасности и полиции расстреляли 200 человек. Практически все расстрелянные были евреями по национальности. Эти массовые убийства были первыми массовыми убийствами евреев в Литве.

По мнению некоторых историков, это был первый расстрел подобного рода в начале войны между СССР и Германией.