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2021.06.23 14:41

Лукашенко обратился к литовцам: очнитесь, пока не поздно

LRT.lt2021.06.23 14:41
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / Vida Press nuotr.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что регион приближается «к последней черте конфликта», и призвал народы Литвы, Польши, Латвии и Украины «очнуться, пока не поздно».

Об этом он завил на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

"Санкции, провокации… Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем.

Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила? Посмотрите: как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта. Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам наших соседних стран - полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, и в этом мире мы всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно", - приводит слова А. Лукашенко "Белта".

Сегодня послы стран Европейского союза пришли к соглашению об экономических санкциях для отдельных секторов Беларуси, сообщили BNS осведомленные источники.

Помимо прочего санкциями будет запрещен транзит белорусских удобрений через Клайпедский порт.

Санкции должны быть окончательно утверждены в четверг, по окончании письменной процедуры. Поддержать санкции должны и лидеры стран ЕС на предстоящей в четверг встрече.

Санкции для сектора удобрений затронут и один из крупнейших в мире белорусский завод калийных удобрений "Беларуськалий", однако от них пострадают и Клайпедский порт, и Литовские железные дороги.

Секторные санкции для Белоруссии вводятся после произошедшего в конце мая инцидента, когда Беларусь направила в Минск летевший рейсов Афины-Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair и задержала оппозиционного блогера Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.

Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
1 / 3Vida Press nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
2 / 3AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
3 / 3AP nuotr.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
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