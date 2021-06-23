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2021.06.23 10:42

В Литве - 54 новых случая коронавируса

LRT.lt2021.06.23 10:42
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в стране были выявлены 54 новых случая коронавируса, смертей от этого инфекционного заболевания не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики. 

За минувшие сутки было проведено 5 661 ПЦР-тест на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 54,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

От коронавируса в Литве скончались 4371 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8874 смерти.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва
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