Фестиваль танца: что может случиться при покупке молока в Шешкине?

Международный фестиваль современного танца Naujasis Baltijos šokis («Новый балтийский танец») в этом году пройдёт В Литве с 1 по 30 июля. В этом году фестиваль отмечает своё 25-летие.

Поклонников танца ожидают спектакли хореографов Чехии, Польши, Беларуси, Португалии, Германии, Люксембурга, новейшие работы литовских постановщиков и программа танцевальных эскизов.



Премьеру для зрителей подготовила литовская команда «Be kompanijos», которая представит танцевальную экскурсию в вильнюсском районе Шешкине «Иду за молоком» – её участников по району будут сопровождать танец и рассказ в наушниках.



Создатели современного танца Грета Гриневичюте и Агниете Лисичкинайте и их творческая команда решили в обычный день взглянуть на, казалось бы, обычный район города и узнать, что создает сказку в нашей жизни. Или задаться вопросом: как мы создаем сказки для повседневной жизни? А это сказочное путешествие начинается так: «Однажды хипстер из центра переехал жить в Шешкине…».



В течение месяца на фестивале будут выступать не только зарубежные исполнители, но и работающие за рубежом, однако ещё мало известные в Литве литовские мастера танца.



Международный фестиваль современного танца Naujasis Baltijos šokis является крупнейшим событием такого рода в странах Балтии. В 2021 г. фестиваль проводится в 25-й раз. Он уже стал неотъемлемой частью культурной жизни Вильнюса и ежегодно дает возможность ознакомиться с национальными и мировыми танцевальными тенденциями.





