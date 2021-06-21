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2021.06.21 13:32

Фестиваль танца: что может случиться при покупке молока в Шешкине?

LRT.lt2021.06.21 13:32
šeškinė
šeškinė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Международный фестиваль современного танца Naujasis Baltijos šokis («Новый балтийский танец») в этом году пройдёт В Литве с 1 по 30 июля. В этом году фестиваль отмечает своё 25-летие.

Поклонников танца ожидают спектакли хореографов Чехии, Польши, Беларуси, Португалии, Германии, Люксембурга, новейшие работы литовских постановщиков и программа танцевальных эскизов.

Премьеру для зрителей подготовила литовская команда «Be kompanijos», которая представит танцевальную экскурсию в вильнюсском районе Шешкине «Иду за молоком» – её участников по району будут сопровождать танец и рассказ в наушниках.

Создатели современного танца Грета Гриневичюте и Агниете Лисичкинайте и их творческая команда решили в обычный день взглянуть на, казалось бы, обычный район города и узнать, что создает сказку в нашей жизни. Или задаться вопросом: как мы создаем сказки для повседневной жизни? А это сказочное путешествие начинается так: «Однажды хипстер из центра переехал жить в Шешкине…».

В течение месяца на фестивале будут выступать не только зарубежные исполнители, но и работающие за рубежом, однако ещё мало известные в Литве литовские мастера танца.

Международный фестиваль современного танца Naujasis Baltijos šokis является крупнейшим событием такого рода в странах Балтии. В 2021 г. фестиваль проводится в 25-й раз. Он уже стал неотъемлемой частью культурной жизни Вильнюса и ежегодно дает возможность ознакомиться с национальными и мировыми танцевальными тенденциями.



šeškinė
šeškinė
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
šeškinė
# Культура
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