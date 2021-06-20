Несмотря на лотерею и призы, объем вакцинации в Мариямполе снизился

Хотя жители Мариямполе после первой прививки от коронавируса могут участвовать в лотерее и выигрывать различные призы, объем вакцинации в этом самоуправлении снизился.
«Объемы вакцинации действительно снижаются уже несколько недель, но это происходит по всей Литве. Если бы не наша лотерея, было бы еще меньше желающих привиться», - сказала агентству BNS советник мэра Мариямполе, координатор программы вакцинации Агне Павяльчикене.
По ее словам, если бы не лотерея, то в последние недели вакцинирующихся было бы меньше примерно на 20 процентов.
«Мы спрашиваем людей, стимулировала ли лотерея их явиться на прививку, и они отвечают утвердительно, потому что до этого времени откладывали, думали осенью вакцинироваться или просто позже. Конечно, мы надеялись на большую активность, скрывать тут нечего, но и такая активность – тоже хорошо», - пояснила советник мэра.
По данным, которые агентству BNS предоставил департамент статистики, в первую неделю массовой вакцинации первую дозу вакцины получили более тысячи мариямпольцев, а на прошлой неделе, с началом проведения лотереи, – чуть более 500 человек.
Всего по стране в первую неделю массовой вакцинации первой дозой привились более 100 000 человек, а на следующей неделе – примерно вдвое меньше – чуть более 54 тысяч.