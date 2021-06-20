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2021.06.20 16:15

Несмотря на лотерею и призы, объем вакцинации в Мариямполе снизился

Аугустас Станкявичюс, BNS2021.06.20 16:15
Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje
Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Хотя жители Мариямполе после первой прививки от коронавируса могут участвовать в лотерее и выигрывать различные призы, объем вакцинации в этом самоуправлении снизился.

«Объемы вакцинации действительно снижаются уже несколько недель, но это происходит по всей Литве. Если бы не наша лотерея, было бы еще меньше желающих привиться», - сказала агентству BNS советник мэра Мариямполе, координатор программы вакцинации Агне Павяльчикене.

По ее словам, если бы не лотерея, то в последние недели вакцинирующихся было бы меньше примерно на 20 процентов.

«Мы спрашиваем людей, стимулировала ли лотерея их явиться на прививку, и они отвечают утвердительно, потому что до этого времени откладывали, думали осенью вакцинироваться или просто позже. Конечно, мы надеялись на большую активность, скрывать тут нечего, но и такая активность – тоже хорошо», - пояснила советник мэра.

Skiepai
Skiepai / Organizatorių nuotr.

По данным, которые агентству BNS предоставил департамент статистики, в первую неделю массовой вакцинации первую дозу вакцины получили более тысячи мариямпольцев, а на прошлой неделе, с началом проведения лотереи, – чуть более 500 человек.

Всего по стране в первую неделю массовой вакцинации первой дозой привились более 100 000 человек, а на следующей неделе – примерно вдвое меньше – чуть более 54 тысяч.

Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje
Skiepai
Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje
Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Skiepai
Skiepai
2 / 2Organizatorių nuotr.
Skiepijimas nuo COVID-19 Marijampolėje
Skiepai
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