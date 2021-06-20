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2021.06.20 13:00

Убийство в Греции: раскрыть преступление помогли "умные часы"

BBC News
BBC News Русская служба2021.06.20 13:00
Каролин Крауч родилась в Великобритании, но выросла на греческом острове Алонисос
Каролин Крауч родилась в Великобритании, но выросла на греческом острове Алонисос / фото INSTAGRAM/BABIS ANAGNOSTOPOULOS

32-летний пилот признался в убийстве своей молодой жены, британки Кэролайн Крауч. Преступление, потрясшее Грецию, произошло 11 мая. Девушка была убита у себя дома. Как утверждал ее муж, трое грабителей якобы ворвались в их дом в Афинах, связали его и задушили жену.

Бабиса Анагностопулоса арестовали после того, как в четверг он пришел на поминальную службу своей покойной жены на острове Алонисос, где она выросла.

20-летняя Крауч родилась в Великобритании и в детстве переехала с родителями на этот остров, а затем вышла замуж, родила и жила в пригороде Афин Глика-Нера, где и была убита.

Полиция начала поиски банды, которая, по словам Бабиса Анагностопулоса, напала на их дом, убила жену и украла 15 тысяч евро.

Было даже объявлено о вознаграждении в размере 300 тысяч евро за достоверную информацию об убийцах, совершивших варварское преступление.

По подозрению в убийстве был задержан уроженец Грузии, который в первые дни после расследования пересекал границу с соседней Болгарией.

Но расследование показало, что он не виновен, а технический анализ гаджетов, которыми пользовались Кэролайн и ее муж, показал, что он лжет.

Бабис Анагностопулос на поминальной службе по жене обнимает ее мать
Бабис Анагностопулос на поминальной службе по жене обнимает ее мать / стоп-кадр ALPHA TV

"Умные часы" Кэролайн Крауч показали, что ее сердце все еще билось в то время, когда, как утверждал ее муж, она уже была убита. А датчик активности на телефоне Бабиса Анагностопулоса показал, что он ходил в то время, когда, по его словам, был связан.

Кроме того, хронология и время преступления, которые описывал муж, отличаются от того, что записали домашние камеры слежения.

Через пять дней после смерти жены пилот опубликовал в "Инстаграме" фото с их свадьбы с сообщением: "Всегда вместе. Прощай, любовь моя".
Через пять дней после смерти жены пилот опубликовал в "Инстаграме" фото с их свадьбы с сообщением: "Всегда вместе. Прощай, любовь моя". / фото INSTAGRAM/BABIS ANAGNOSTOPOULOS

После того, как технический анализ опроверг версию Бабиса Анагностопулоса, полиция решила его задержать.

Детективы подошли к нему после поминальной службы на Алонисе в четверг, попросив его поехать с ними в Афины, заявив, что в расследовании произошел прорыв и они хотят установить личность подозреваемого. И только тогда, когда его привезли в столицу Греции, Анагностопулосу сказали, что он подозреваемый.

Бабис Анагностопулос признался в убийстве после восьмичасового допроса. Он также рассказал о том, что они с женой часто ссорились в последнее время.

Расследование этого преступления было настолько важно, что национальное телевидение Греции прервало трансляцию футбольного чемпионата Евро-2020 в четверг вечером, чтобы сообщить подробности признания.

Прохожие и машины даже останавливались у кафе и баров с работавшими телевизорами, что услышать последние новости об этой трагедии, сообщает корреспондент Би-би-си Костас Кукумакас.

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Каролин Крауч родилась в Великобритании, но выросла на греческом острове Алонисос
Бабис Анагностопулос на поминальной службе по жене обнимает ее мать
Через пять дней после смерти жены пилот опубликовал в "Инстаграме" фото с их свадьбы с сообщением: "Всегда вместе. Прощай, любовь моя".
BBC News
Каролин Крауч родилась в Великобритании, но выросла на греческом острове Алонисос
Каролин Крауч родилась в Великобритании, но выросла на греческом острове Алонисос
1 / 3фото INSTAGRAM/BABIS ANAGNOSTOPOULOS
Бабис Анагностопулос на поминальной службе по жене обнимает ее мать
Бабис Анагностопулос на поминальной службе по жене обнимает ее мать
2 / 3стоп-кадр ALPHA TV
Через пять дней после смерти жены пилот опубликовал в "Инстаграме" фото с их свадьбы с сообщением: "Всегда вместе. Прощай, любовь моя".
Через пять дней после смерти жены пилот опубликовал в "Инстаграме" фото с их свадьбы с сообщением: "Всегда вместе. Прощай, любовь моя".
3 / 3фото INSTAGRAM/BABIS ANAGNOSTOPOULOS
Каролин Крауч родилась в Великобритании, но выросла на греческом острове Алонисос
Бабис Анагностопулос на поминальной службе по жене обнимает ее мать
Через пять дней после смерти жены пилот опубликовал в "Инстаграме" фото с их свадьбы с сообщением: "Всегда вместе. Прощай, любовь моя".
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