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2021.06.19 17:55

Письма, обнародованные в Польше, раскрывают отношение к правительству Литвы

LRT.lt2021.06.19 17:55
Mateuszas Morawieckis ir Ingrida Šimonytė
Mateuszas Morawieckis ir Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

В польские средства массовой информации слиты письма, которые премьер-министру страны Матеушу Моравецкому после своего визита в Литву писал глава его кабинета Михал Дворчик. Как сообщает «Gazeta Wyborcza», переписка относится к ноябрю 2020 года.

Во время своего визита М. Дворчик встретился с тогдашним премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернелисом, которому передал благодарность премьер-министра и Ярослава Качиньского за «годы отличного сотрудничества». В письмах говорится, что С. Сквернелис должен «отдохнуть до марта, а затем начать активно действовать» и стать лидером всей оппозиции.

Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Я подчеркнул, что он всегда может на нас рассчитывать и что в Польше он всегда желанный гость. Думаю, было бы хорошо, если б ты отправил ему приятное SMS или позвонил и поговорил», - пишет М. Дворчик премьер-министру Польши.

Описывая Ингриду Шимоните, с которой он также встречался, М. Дворчик охарактеризовал ее как «очень искреннюю, теплую, открытую женщину» и подчеркнул, что она «прекрасно говорит по-польски».

Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам М. Дворчика, И. Шимоните несколько раз подчеркивала, что надеется на очень тесные отношения (с Польшей - LRT.lt). В письме М. Дворчик заявляет, что И. Шимоните выразила нейтралитет по поводу правовой ситуации в Польше.

Далее М. Дворчик с сожалением констатирует, что новый премьер-министр Литвы, к сожалению, в правительстве работает не одна. «Это будет сравнительно молодой, «европейский» кабинет, плюс скептически настроенный по отношению к полякам», - пишет М. Дворчик и выделяет Габриэлюса Ландсбергиса, тогда еще нового министра иностранных дел.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis / J. Azanovo / URM nuotr.

М. Дворчик также встречался с Эвелиной Добровольской, тогда еще будущим министром юстиции.

«Хотя мы во многом отличаемся, это достаточно умная девушка и действительно (желающая - LRT.lt) сотрудничать», - пишет он в письме премьер-министру.

Evelina Dobrovolska
Evelina Dobrovolska / D. Umbraso/LRT nuotr.

Он также описывает встречу с Вальдемаром Томашевским, председателем Избирательной акции поляков – Союзом христианских семей. Он описывает поведение местных польских политиков как «драму – после проигранных выборов нет никаких рефлексий».

Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

М. Дворчик также встретился с советником президента Гитанаса Науседы Ярославом Неверовичем, который пытался убедить его, что Г. Науседа «будет беречь сохранение наших хороших межгосударственных отношений».

Однако, как пишет М. Дворчик, «золотой этап польско-литовских отношений завершился».

Mateuszas Morawieckis ir Ingrida Šimonytė
Saulius Skvernelis
Ingrida Šimonytė
Gabrielius Landsbergis
Evelina Dobrovolska
Valdemaras Tomaševskis
Mateuszas Morawieckis ir Ingrida Šimonytė
Mateuszas Morawieckis ir Ingrida Šimonytė
1 / 6D. Umbraso/LRT nuotr.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
2 / 6E. Blaževič/LRT nuotr.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
3 / 6D. Umbraso/LRT nuotr.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
4 / 6J. Azanovo / URM nuotr.
Evelina Dobrovolska
Evelina Dobrovolska
5 / 6D. Umbraso/LRT nuotr.
Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis
6 / 6E. Blaževič/LRT nuotr.
Mateuszas Morawieckis ir Ingrida Šimonytė
Saulius Skvernelis
Ingrida Šimonytė
Gabrielius Landsbergis
Evelina Dobrovolska
Valdemaras Tomaševskis
# Литва
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