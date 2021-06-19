Письма, обнародованные в Польше, раскрывают отношение к правительству Литвы

В польские средства массовой информации слиты письма, которые премьер-министру страны Матеушу Моравецкому после своего визита в Литву писал глава его кабинета Михал Дворчик. Как сообщает «Gazeta Wyborcza», переписка относится к ноябрю 2020 года.

Во время своего визита М. Дворчик встретился с тогдашним премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернелисом, которому передал благодарность премьер-министра и Ярослава Качиньского за «годы отличного сотрудничества». В письмах говорится, что С. Сквернелис должен «отдохнуть до марта, а затем начать активно действовать» и стать лидером всей оппозиции.

Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Я подчеркнул, что он всегда может на нас рассчитывать и что в Польше он всегда желанный гость. Думаю, было бы хорошо, если б ты отправил ему приятное SMS или позвонил и поговорил», - пишет М. Дворчик премьер-министру Польши.

Описывая Ингриду Шимоните, с которой он также встречался, М. Дворчик охарактеризовал ее как «очень искреннюю, теплую, открытую женщину» и подчеркнул, что она «прекрасно говорит по-польски».

Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам М. Дворчика, И. Шимоните несколько раз подчеркивала, что надеется на очень тесные отношения (с Польшей - LRT.lt). В письме М. Дворчик заявляет, что И. Шимоните выразила нейтралитет по поводу правовой ситуации в Польше.

Далее М. Дворчик с сожалением констатирует, что новый премьер-министр Литвы, к сожалению, в правительстве работает не одна. «Это будет сравнительно молодой, «европейский» кабинет, плюс скептически настроенный по отношению к полякам», - пишет М. Дворчик и выделяет Габриэлюса Ландсбергиса, тогда еще нового министра иностранных дел.

Gabrielius Landsbergis / J. Azanovo / URM nuotr.

М. Дворчик также встречался с Эвелиной Добровольской, тогда еще будущим министром юстиции.

«Хотя мы во многом отличаемся, это достаточно умная девушка и действительно (желающая - LRT.lt) сотрудничать», - пишет он в письме премьер-министру.

Evelina Dobrovolska / D. Umbraso/LRT nuotr.

Он также описывает встречу с Вальдемаром Томашевским, председателем Избирательной акции поляков – Союзом христианских семей. Он описывает поведение местных польских политиков как «драму – после проигранных выборов нет никаких рефлексий».

Valdemaras Tomaševskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

М. Дворчик также встретился с советником президента Гитанаса Науседы Ярославом Неверовичем, который пытался убедить его, что Г. Науседа «будет беречь сохранение наших хороших межгосударственных отношений».

Однако, как пишет М. Дворчик, «золотой этап польско-литовских отношений завершился».