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2021.06.19 13:39

Глава судебной системы Ирана объявлен победителем президентских выборов

Радио «Cвобода»2021.06.19 13:39
Ebrahimas Raisi
Ebrahimas Raisi / AP nuotr.

Глава судебной системы Ирана Ибрагим Раиси объявлен победителем на прошедших в стране президентских выборах.

Как утверждается по результатам предварительного подсчёта голосов, за него проголосовали больше 62 процентов пришедших на выборы избирателей. Официальную информацию передаёт государственное информационное агентство ИРНА.

Выборы состоялись в пятницу. Избирательные участки были открыты с утра 18 июня до ночи субботы. Всего можно было проголосовать за четырёх кандидатов. При этом действующий президент Хасан Роухани не принимал участия в выборах, так как занимал этот пост уже два срока подряд.

Верховная светская и религиозная власть в Иране принадлежит Высшему руководителю государства, 82-летнему Великому аятолле Али Хаменеи. Президент является главой правительства при нём и подписывает международные договоры.

В то же время эти выборы считаются экспертами важными для страны, поскольку предполагается, что для Раиси пост президента может стать ступенью в его подготовке к посту Высшего руководителя.

60-летний Раиси считается ультраконсервативным политиком. Его имя связывают с участием в массовых казнях оппозиционеров в 1988 году. Тогда были убиты до нескольких десятков тысяч человек. Он находится под американскими санкциями.

До участия в выборах не были допущены 585 человек, ещё трое отказались сами в последний момент. Оппозиция призывала бойкотировать голосование. Избирательная комиссия пока не сообщает, сколько человек приняли участие в голосовании.

Однако действующий президент Роухани заявил, что явка была "эпической и уникальной", что вызвало "больше сожалений и отчаяния врагов и недоброжелателей".

Радио Свобода

Ebrahimas Raisi
Ebrahimas Raisi
1 / 1AP nuotr.
Ebrahimas Raisi
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