На границе с Беларусью пройдет акция – на два часа блокируется движение

В субботу в Лаворишкес, на литовско-белорусском пограничье, будет в течение двух часов перекрыта дорога. С 13:00 до 15:00 полностью блокируется движение. Такую акцию организует белорусская диаспора в Литве.

Как рассказал порталу LRT.lt организатор акции Виталий Алейник, на сей раз активистам удалось получить официальное разрешение как от самоуправления, так и от других заинтересованных учреждений.

«Нам позволили перекрыть дорогу с 13-ти до 15-ти часов. Как говорится в выданном разрешении, в акции примут участие не более 15 человек. Люди будут держать плакаты, скандировать лозунги, чтобы побудить Европу принять более жесткие меры в отношении того, что происходит в Беларуси», - сказал активист в интервью LRT.lt.

По его словам, дорога будет полностью перекрыта на два часа, не будет никакого движения транспорта.

«Это будет символом того, что с Беларусью не должна вестись никакая торговля, так как она предоставляет режиму средства, и режим проводит репрессии против народа Беларуси», - сказал В. Алейник.

LRT.lt напоминает, что белорусы уже однажды пытались перекрыть дорогу на границе. В тот раз литовские власти не выдали разрешение на проведение акции протеста.