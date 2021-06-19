Новости

2021.06.19 13:10

На границе с Беларусью пройдет акция – на два часа блокируется движение

Domantė Platūkytė, LRT.lt2021.06.19 13:10
Akcija pasienyje (asociatyvi)
Akcija pasienyje (asociatyvi) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В субботу в Лаворишкес, на литовско-белорусском пограничье, будет в течение двух часов перекрыта дорога. С 13:00 до 15:00 полностью блокируется движение. Такую акцию организует белорусская диаспора в Литве.

Как рассказал порталу LRT.lt организатор акции Виталий Алейник, на сей раз активистам удалось получить официальное разрешение как от самоуправления, так и от других заинтересованных учреждений.

«Нам позволили перекрыть дорогу с 13-ти до 15-ти часов. Как говорится в выданном разрешении, в акции примут участие не более 15 человек. Люди будут держать плакаты, скандировать лозунги, чтобы побудить Европу принять более жесткие меры в отношении того, что происходит в Беларуси», - сказал активист в интервью LRT.lt.

По его словам, дорога будет полностью перекрыта на два часа, не будет никакого движения транспорта.

«Это будет символом того, что с Беларусью не должна вестись никакая торговля, так как она предоставляет режиму средства, и режим проводит репрессии против народа Беларуси», - сказал В. Алейник.

LRT.lt напоминает, что белорусы уже однажды пытались перекрыть дорогу на границе. В тот раз литовские власти не выдали разрешение на проведение акции протеста.

Akcija pasienyje (asociatyvi)
Akcija pasienyje (asociatyvi)
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Akcija pasienyje (asociatyvi)
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Koronavirusas Šveicarijoje
1 мин. назад

Le Temps: Заразиться после вакцинации вполне возможно - с некоторыми это уже произошло

Ebrahimas Raisi
26 мин. назад

Глава судебной системы Ирана объявлен победителем президентских выборов

Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
1 ч. назад

«Социал-трудовики» избирают нового лидера

Кузбасс
2 ч. назад

В Кузбассе разбился самолет с парашютистами

Operacija
3 ч. назад

В поликлинике Каунаса проведена сотая трансплантация печени

Логотип Tut.by
3 ч. назад

Tut.by в Беларуси запишут в экстремисты? Что происходит после их разгрома

Garis Kasparovas
3 ч. назад

Гарри Каспаров: "Где де Голли и Черчилли?"

Немецкие военные составляют костяк батальона НАТО в Литве
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Пощечина всей армии": Германия отзывает взвод из Литвы за дебош и нацистскую песню

Karantinas Vilniuje
4 ч. назад

В Литве – 75 новых случаев коронавируса, умерли 4 человека

Panerių memorialas
4 ч. назад

В Вильнюсе отметят 190-ю годовщину Панеряйского сражения и восстания 1831 года

Koronavirusas Jungtinėje Karalystėje
9
2021.06.18 16:07

Литовцы озабочены: как приехать в Великобританию и вернуться в Литву?

Англия отклаывает смягчение карантина
9
Karantinas Vilniuje
2021.06.19 10:04

В Литве – 75 новых случаев коронавируса, умерли 4 человека

Rusijoje vykdoma vakcinacijos nuo COVID-19 kampanija
2021.06.18 15:13

Александр Плющев. Обязательная вакцинация в Москве - вина и бессилие властей

Немецкие военные составляют костяк батальона НАТО в Литве
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.06.19 10:05
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Пощечина всей армии": Германия отзывает взвод из Литвы за дебош и нацистскую песню

В. Путин и Д.Байден
2021.06.18 17:29

Der Spiegel. Крайне опасная самоуверенность

А. Дулькис
2021.06.18 16:52

Дулькис: важно остановить опасные штаммы

VU Gyvybės mokslų centro laboratorija
2021.06.19 07:40

Профессор считает, что появление нового штамма – еще не повод говорить о четвертой волне пандемии

Tut.by
2021.06.18 14:24

МВД Беларуси просит суд признать экстремистскими материалы на сайте TUT.BY

Panerių memorialas
2021.06.19 09:42

В Вильнюсе отметят 190-ю годовщину Панеряйского сражения и восстания 1831 года

Кузбасс
2021.06.19 11:21

В Кузбассе разбился самолет с парашютистами