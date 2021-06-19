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2021.06.19 12:09

«Социал-трудовики» избирают нового лидера

Gytis Pankūnas, LRT.lt2021.06.19 12:09
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką / D. Umbraso/LRT nuotr.

Социал-демократическая трудовая партия Литвы избирает нового председателя. В настоящее время «социал-трудовиков» возглавляет Гедиминас Киркилас.

В настоящее время в Сейм избраны три представителя социал-демократической трудовой партии Литвы: Йонас Пинскус, Андрюс Палёнис и Зигмантас Бальчитис. Кроме этих политиков, в вильнюсскую гостиницу «Каролина», где в субботу проходит партийный съезд, собрались и другие члены партии, в том числе председатель партии Гядиминас Киркилас, его заместитель Юозас Бернатонис, Витаутас Камблявичюс, Ирена Шяулене и другие.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką / D. Umbraso/LRT nuotr.

Выступивший перед собравшимися депутат З. Бальчитис заявил, что партия, по инициативе которой в Сейме сформирована фракция регионов Литвы, должна как можно больше внимания уделять регионам.

«Сегодня, когда после 10-летнего перерыва мне реально пришлось вернуться в регионы, в районы, я могу сказать, что картина печальная», - уверял З. Балчитис.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką / D. Umbraso/LRT nuotr.

Парламентарий подчеркнул, что бывшее руководство социал-демократической трудовой партии во главе с Г. Киркиласом должно подать в отставку, так как партия проиграла на парламентских выборах 2020 года. По его мнению, новым председателем партии должен быть политик, работающий в Сейме. Или, по мнению З. Бальчитиса, необходимо избрать такого лидера, который способен быть избранным в Сейм.

«Руководитель должен быть в Сейме», - заявил З. Бальчитис.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
2 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
3 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką
# Литва
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