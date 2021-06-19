«Социал-трудовики» избирают нового лидера

Социал-демократическая трудовая партия Литвы избирает нового председателя. В настоящее время «социал-трудовиков» возглавляет Гедиминас Киркилас.

В настоящее время в Сейм избраны три представителя социал-демократической трудовой партии Литвы: Йонас Пинскус, Андрюс Палёнис и Зигмантас Бальчитис. Кроме этих политиков, в вильнюсскую гостиницу «Каролина», где в субботу проходит партийный съезд, собрались и другие члены партии, в том числе председатель партии Гядиминас Киркилас, его заместитель Юозас Бернатонис, Витаутас Камблявичюс, Ирена Шяулене и другие.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką / D. Umbraso/LRT nuotr.

Выступивший перед собравшимися депутат З. Бальчитис заявил, что партия, по инициативе которой в Сейме сформирована фракция регионов Литвы, должна как можно больше внимания уделять регионам.

«Сегодня, когда после 10-летнего перерыва мне реально пришлось вернуться в регионы, в районы, я могу сказать, что картина печальная», - уверял З. Балчитис.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija renka naują pirmininką / D. Umbraso/LRT nuotr.

Парламентарий подчеркнул, что бывшее руководство социал-демократической трудовой партии во главе с Г. Киркиласом должно подать в отставку, так как партия проиграла на парламентских выборах 2020 года. По его мнению, новым председателем партии должен быть политик, работающий в Сейме. Или, по мнению З. Бальчитиса, необходимо избрать такого лидера, который способен быть избранным в Сейм.

«Руководитель должен быть в Сейме», - заявил З. Бальчитис.