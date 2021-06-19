Профессор считает, что появление нового штамма – еще не повод говорить о четвертой волне пандемии

В пятницу после обеда в Литве сообщили еще о двух случаях заражения штаммом дельта-коронавируса из Индии, и, таким образом, всего зарегистрировано три таких случая.

По мнению профессора университета наук о здоровье Миндаугаса Станкунаса, было бы наивно ожидать, что Литве удастся избежать подобных случаев, но о новой, уже четвертой, волне COVID-19 говорить пока не стоит.

«На днях мы узнали о первом случае дельта-разновидности в Литве. Я уже раньше говорил, что было бы очень оптимистично ожидать, что нам удастся отвертеться. Однако это не «смертный приговор» и не стоит начинать разговор о «четвертой волне», - утверждает профессор университета наук о здоровье.

Mindaugas Stankūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По оценке профессора, судя по сообщениям СМИ и публичной информации, вероятность распространения этого штамма среди других представителей популяции не должна быть высокой.

«Важно, чтобы он не стал распространяться внезапно. Рост случаев происходит в тех странах, где этот штамм абсолютно главенствует, – например, в Великобритании, России. Однако есть целый ряд стран, где устанавливаются единичные случаи штамма, и там рост числа случаев COVID-19 не зафиксирован», - говорит М. Станкунас.

COVID-19 testavimas Vilniaus oro uoste / E. Blaževič/LRT nuotr.

Профессор также выразил удовлетворение одним положительным показателем – в четверг от COVID-19 умер всего 1 человек.

«Таких цифр мы не видели с 1 октября 2020 года», - утверждает профессор.