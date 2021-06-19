Евросоюз открыл границы для вакцинированных граждан США

Евросоюз снял ограничения на поездки для граждан США, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, сообщает Bloomberg.

Вместе с Америкой в "белый список" добавлены Албания, Гонконг, Ливан, Макао, Северная Македония, Сербия и Тайвань. Жители всех этих стран смогут въезжать на территорию ЕС после получения прививок. Каждая страна-участница блока сможет самостоятельно принимать решение о том, впускать ли непривитых жителей регионов из "белого списка" без карантина.

Новые правила вступят в силу в течение нескольких дней после их публикации в Официальном журнале ЕС.

Топ-менеджер турагентства American Express Global Business Travel Мартин Фергюсон назвал решение европейских властей "отличной новостью для экономики ЕС и организаторов трансатлантических путешествий". По данным Airlines Reporting, продажи билетов в США в мае выросли на 18 процентов по сравнению с апрелем.

В то же время по-прежнему действует запрет для европейцев без важных причин посещать территорию США. Власти ЕС подталкивают администрацию Джо Байдена к ответному шагу. Особую настойчивость проявляют те страны, экономики которых зависят от туризма. Инициативы выдвигаются в условиях успешной вакцинации и существенного падения заболеваемости коронавирусом в странах Запада.

Расширение "белого списка" происходит на фоне введения в Евросоюзе внутренних COVID-паспортов, позволяющих их владельцам беспрепятственно перемещаться по территории ЕС.

Радио Свобода