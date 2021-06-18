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2021.06.18 16:52

Дулькис: важно остановить опасные штаммы

BNS, LRT.lt2021.06.18 16:52
А. Дулькис
А. Дулькис / D. Umbraso/LRT nuotr.

После того, как в Литве был выявлен вызывающий опасения дельта-штамм коронавируса из Индии, важно остановить его распространение, говорит министр здравоохранения Арунас Дулькис. 

"О дельта-штамме как раз и на встрече министров здравоохранения Евросоюза (ЕС) шла речь, и в других странах, у наших соседей латышей, эстонцев - уже не по одному (случаю - ред.). Сейчас главное - предотвратить и принимать превентивные меры, чтобы он не распространялся", - сказал журналистам министр в пятницу.

Он сказал, что сейчас удовлетворен работой Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

"То, как в эти дни работает наш НЦОЗ, меня устраивает, это правильные действия: полностью идентифицирована вся цепочка людей, приняты меры, что делать с этой организацией, в которую приехал этот человек (единственный пока носитель дельта-штамма в Литве - ред.). Если мы сможем в каждом случае идентифицировать и соответствующим образом примем все превентивные меры, тогда мы точно будем в безопасности", - сказал А. Дулькис.

И все же он предупредил, что вирус полностью не отступит, поэтому важно защититься от штаммов посредством прививки.

Дельта-штамм установлен у человека, приехавшего в Литву из Узбекистана, при профилактической проверке и во время изоляции.

С учетом ситуации, которая наблюдается в связи с распространением дельта-штамма в других странах, НЦОЗ принял решение принять дополнительные меры безопасности - на COVID-19 будут проверены работники предприятия, на которое приехал работать заразившийся, хотя во время эпидемиологической проверки установлено, что у них не было контакта с больным.

Также сейчас устанавливаются люди, которые сидели в самолете рядом с больным, им будет рекомендовано сделать тест на COVID-19.

По данным НЦОЗ, человек, у которого подтвержден дельта-штамм, прилетел в Вильнюс самолетом 31 мая и сразу уехал в Клайпеду, где изолировался.

COVID-19 был выявлен у него 2 июня, однако симптомов он не ощущал.

Всемирная организация здравоохранения отнесла впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм вируса к вызывающим опасения штаммам.

А. Дулькис
А. Дулькис
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
А. Дулькис
# Литва
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