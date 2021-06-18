Der Spiegel. Крайне опасная самоуверенность

"На встрече с Владимиром Путиным Джо Байден хотел продемонстрировать превосходство Запада. Но унижение оппонента никогда не было мудрой стратегией", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Можно не без основания считать Путина преступным политиком, но при этом отдавать должное его чувству сарказма. Джо Байден говорил о своей семье, в том числе о своей матери, - с легкой улыбкой сказал российский лидер после саммита с президентом США. Возможно, это "не имеет прямого отношения к делу", но это помогло ему узнать этого человека немного лучше. И: "Я увидел проблеск надежды в его глазах", - сказал Путин. Намекнув на то, что на встрече в 2011 году Байден якобы сказал ему, что в его глазах "нет души".

"Над этим едким намеком (...) можно было бы посмеяться, если бы речь шла о чем-то менее важном, чем международный мир", - отмечает журналистка Беттина Гаус.

"Что касается создания имиджа, то с самого начала было ясно, что и Байден, и Путин добьются своих целей. То, что думают об их выступлении жители Японии, Китая, Турции или Германии, похоже, их мало волнует. Они играли прежде всего для своей отечественной публики", - говорится в статье.

"Путин сыграл роль суверенного государственного деятеля, который встретился с президентом США на равных. (...) Для Байдена главным было отличиться от своего предшественника Дональда Трампа. Поэтому он демонстрировал радушие по отношению к союзникам и непреклонную жесткость по отношению к соперникам и оппонентам. Красные линии повсюду. Это хорошо воспринимается на родине, даже если это - к счастью - немного несерьезно. В конце концов, я благодарна Байдену за то, что он не объяснил, что именно он планирует сделать, если Путин перейдет одну из его линий", - пишет журналистка.

"(...) Вплоть до 1980-х годов во всех политических лагерях ФРГ наблюдалась серьезная озабоченность тем, что Европа грозит превратиться в поле ядерной битвы. Спор шел только о том, как правильно отреагировать на опасность. А сегодня? Воцарилось убеждение, что Запад победил и имеет право ставить на место все остальные державы. Это крайне опасная форма переоценки своих сил", - указывает Гаус.

"Унижение сильных военных держав никогда не было мудрой стратегией, как и невнимание к их интересам в сфере безопасности. Путин мог бы быть самым приятным человеком на свете - если бы дружелюбно кивнул головой в ответ на принятие Украины и Грузии в НАТО. Но тогда он поступил бы безответственно по отношению к российским интересам. Он этого не сделает", - подчеркивает Der Spiegel.

"НАТО планирует разработать новую стратегическую концепцию. В текущей стратегии Россия рассматривается как потенциальный партнер, Китай не упоминается вообще. Это, вероятно, изменится. Китай не разделяет "наши ценности" - эти слова неоднократно можно было услышать в последнее время. Вот это да! Правда? А Земля вращается вокруг Солнца? Раз общие ценности являются условием для серьезных переговоров, то мы можем сэкономить на расходах на министерство иностранных дел".

"Политика разрядки Вилли Брандта основывалась не на симпатии к руководству ГДР или коммунизму, а на осознании того, что необходимо использовать те - возможно, немногочисленные - общие интересы, которые мы разделяем с оппонентами или даже врагами, таким образом, чтобы расширить коридор возможных тем для переговоров. Но ведь права человека, права человека! Да, именно права человека. С помощью спокойной дипломатии, которая может дать результат только в ходе длительного процесса укрепления доверия, можно достигнуть большего, чем с помощью эффектных воинственных телевизионных кадров и эффектных воинственных угроз".

"НАТО - напоминание об этом кажется старомодным - является оборонительным союзом. Не альянсом, который должен продвигать "наши ценности" и наши экономические интересы во всем мире, при необходимости силой".

"После саммита обе стороны были настроены миролюбиво, - пишет Der Spiegel. - Они хотят продолжить обсуждение различных вопросов и отправить отозванных послов обратно к месту их службы. До чего мы дошли, если даже такие скупые заявления вызывают облегчение?".



Inopressa