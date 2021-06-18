Новости

2021.06.18 11:35

В Москве ужесточили ограничения из-за COVID-19

Радио «Cвобода»2021.06.18 11:35
Rusijoje vykdoma vakcinacijos nuo COVID-19 kampanija
Rusijoje vykdoma vakcinacijos nuo COVID-19 kampanija / AP nuotr.

Мэр Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 29 июня. Организациям общественного питания запрещено работать с 23:00 до 6:00, закрыты детские игровые и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки.

С 19 по 29 июня в Москве в качестве эксперимента откроют рестораны и кафе, свободные от коронавирусной инфекции, которые в том числе смогут работать в ночное время. В такие заведения смогут ходить только люди, у которых есть сертификат о том, что они получили второй компонент вакцины от коронавируса. В заведения станут пускать по QR-коду. Эксперимент проведут "в полутора-двух десятках ресторанов".

В Москве также ограничили проведение зрелищных мероприятий, разрешив пускать на них не более одной тысячи человек. "Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", — написал мэр Москвы в своем блоге. Режим нерабочих дней, объявленный с 12 по 20 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве, завершится 21 июня.

Повторная вакцинация от коронавируса будет проходить первым компонентом вакцины, Москва намерена сотрудничать с правительством для разработки сроков и технологии ревакцинации, заявил Собянин.

"Сейчас начать ревакцинацию — жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — написал Собянин. — В принципе, все и так понятно. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника". Других вариантов пока не существует".

17 июня Сергей Собянин предупредил о "временных, но жестких ограничениях" из-за роста заболеваемости COVID-19. Мэр Москвы отмечал, что к утру 18 июня в городе могут за сутки выявить коронавирус у рекордных девяти тысяч человек.

Власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято, писал Forbes со ссылкой на источники, близкие к мэрии. Власти обсуждают локдаун с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19.
16 июня власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать не менее 60% работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.
Минздрав изучит новые данные по использованию вакцины "Спутник V" среди беременных и, возможно, разрешит ее применение у этой категории населения. Это связано с тем, что появились случаи тяжелого течения заболевания у беременных, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает "Медицинский вестник".

Rusijoje vykdoma vakcinacijos nuo COVID-19 kampanija
Rusijoje vykdoma vakcinacijos nuo COVID-19 kampanija
1 / 1AP nuotr.
Rusijoje vykdoma vakcinacijos nuo COVID-19 kampanija
# В мире# Россия
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Ассоцитаивное фото
31 мин. назад

Литва: есть ли побочные эффекты на прививку от COVID-19 у детей?

Пляж
48 мин. назад

Солнце, море, укол. В Литве планируют вакцинировать от COVID-19 на пляжах

Vilnius
1 ч. назад

В Литве - 72 новых случая коронавируса

Жара в Вильнюсе
5
2 ч. назад

Литву бросило в жар: столбики термометров поднимутся до 34 градусов

5
Максим Резник
2 ч. назад

Петербургский депутат Максим Резник задержан по уголовному делу

Госдума России
18 ч. назад

Госдума России одобрила закон об отслеживании финансирования НКО

Afganistano nacionalinės armijos kariai
18 ч. назад

Помогавшие литовским военным афганские переводчики получат убежище в Литве

J. Bideno ir V. Putino susitikimas Ženevoje
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
19 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Байден доволен, а Путину по барабану". Что пишут о саммите в Женеве

Г. Ландсбергис
19 ч. назад

Ландсбергис: у Путина не было характерной для него ироничной улыбки

И. Шимоните
20 ч. назад

Премьер Литвы прокомментировала идею построить стену на границе с Беларусью

Висагинас
2021.06.17 12:34

Вакцинация: в Висагинасе сработал метод, который может стать примером для Шальчиникай

И. Шимоните
2021.06.17 15:21

Премьер Литвы прокомментировала идею построить стену на границе с Беларусью

Г. Ландсбергис
2021.06.17 16:03

Ландсбергис: у Путина не было характерной для него ироничной улыбки

J. Bideno ir V. Putino susitikimas Ženevoje
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.06.17 16:27
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Байден доволен, а Путину по барабану". Что пишут о саммите в Женеве

Жара в Вильнюсе
5
2021.06.18 09:31

Литву бросило в жар: столбики термометров поднимутся до 34 градусов

5
Вакцина CureVac
2021.06.17 13:36

Немецкая вакцина CureVac провалилась на промежуточной стадии испытаний

Afganistano nacionalinės armijos kariai
2021.06.17 16:46

Помогавшие литовским военным афганские переводчики получат убежище в Литве

Д. Байден
2021.06.17 14:26

Байденовские тесты для Путина и наоборот

A. Sapega
2021.06.17 11:56

"Хватит жестокости". Отец россиянки Софии Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь

Vilnius
2021.06.18 10:30

В Литве - 72 новых случая коронавируса