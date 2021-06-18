Петербургский депутат Максим Резник задержан по уголовному делу

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о наркотиках, которое завели ранее на его родственника Ивана Дорофеева.

Как сообщается в телеграм-канале депутата, все следственные действия переносятся на пятницу. В четверг депутата доставят в ИВС. Предполагается, что в пятницу следователи подадут в суд ходатайство об избрании меры пресечения.



Сегодня сотрудники правоохранительных органов провели обыск у депутата, а также в квартире его матери и на даче.

Ранее Резник рассказывал об угрозах в свой адрес – после слежки за ним неизвестные мужчины потребовали от депутата выступить с критикой акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. В противном случае, как сообщил политик, ему пригрозили уголовным делом по наркотической статье. Племянник Максима Резника Иван Дорофеев находится под стражей по делу о сбыте наркотиков. Мать Дорофеева передавала, что в СИЗО на него оказывали давление, чтобы добиться показаний на депутата.



В марте политик также сообщил о том, что злоумышленники пытались взломать аккаунты в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге, а также электронную почту. Перед этим на него написали жалобу из-за участия в благотворительном аукционе в поддержку политзаключенных.