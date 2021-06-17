Литовцы все активнее покупают жилье: как не попасться в лапы брокерам-мошенникам?

В Литве наблюдается бум купли- продажи недвижимости. Совсем недавно в прессе был описан случай, когда брокер взял деньги с покупателей и исчез. Эксперты по недвижимости обращают внимание на до сих пор не существующее регулирование этой деятельности.

В результате, по их словам, любой желающий по-прежнему может работать брокером по недвижимости. Таким образом, если клиент финансово пострадает, он должен сам искать справедливости в суде - никто не возместит ему нанесенный ущерб.

Совсем недавно была опубликована информация о брокере по недвижимости, работающем в одном из крупнейших агентств недвижимости в Литве, куда обратились 20, вероятно, обманутых людей, которые не смогли вернуть как минимум 160 тысяч евро. Указанный брокер по недвижимости показал потенциальным покупателям жилье, взял с них задаток или даже первоначальный взнос и в конце концов исчез.

LRT.lt интересуется, что покупатели или продавцы жилья должны знать о брокерах по недвижимости и как определить возможного мошенника.

Ответственность обычно лежит на самом брокере

По словам Артураса Даубараса, председателя Литовской ассоциации брокеров по недвижимости, деятельность, права и обязанности брокера в Литве до сих пор не регулируются никакими правовыми документами, поэтому лицо, желающее быть брокером, само решает, работать ли с сертификатом индивидуальной деятельности или учредить частную компанию с ограниченной ответственностью.

«90% брокеров в Литве работают со удостоверением об индивидуальной деятельности. После регистрации индивидуальной деятельности в Государственной налоговой инспекции (ГНИ) брокер выбирает, с какой компанией он будет работать или будет работать в одиночку. Если он работает с компанией, придерживается условий работы, установленных ею для брокеров, то определенный формат деятельности автоматически имеет определенные привычные, специфичные для компании обязанности и ответственность. Если он работает один, он ни перед кем не подотчетен и работает так, как хочет или понимает», - пояснил А. Даубарас.

Поскольку брокер по недвижимости регистрирует свою деятельность, например, как индивидуальную деятельность, ответственность за выполненную работу обычно также берет на себя он сам, а не компания, в которой он работает, говорит эксперт.

/ E. Blaževič/LRT nuotr.

«Он не обязан проходить квалификационную подготовку, сдавать тесты. Он работает, когда хочет, как хочет и с кем хочет. Если он заключает договор об оказании услуг с агентством недвижимости, то платит согласованную ежемесячную плату, выполняет другие условия и получает пакет услуг по обслуживанию [...], он продолжает работать персонально на рынке недвижимости на свой страх и риск и под собственную ответственность.

Агентство недвижимости не несет никакой ответственности, за исключением того, что в некоторых агентствах недвижимости соглашение о посредничестве с клиентом подписывается не только брокером, но и самим агентством недвижимости, тогда ответственность, вероятно, будет коллективной», - сказал А. Даубарас.

«К слову, в Литве нет страхования гражданской ответственности брокера, поэтому, если клиент пострадает, он должен обращаться в суд, никто не компенсирует ему понесенные убытки», - добавил А. Даубарас.

Кто угодно может работать брокером

По словам А. Даубараса, государство должно принять Закон о брокерах по недвижимости, который уже был внесен в Сейм пять лет назад.

«Этот закон определит необходимую квалификацию брокера по недвижимости, введет систему лицензирования, решит вопросы гражданской ответственности, а также другие организационные и технические условия, такие как депозитный счет, а также определит правовую основу для деятельности брокера по недвижимости», - сказал Даубарас.

Аудрюс Гуданавичюс, глава Литовской ассоциации агентств недвижимости, также подчеркнул, что услуги брокера считаются обычными услугами, а права и обязанности их поставщиков не отличаются от других услуг. По его словам, единственный закон, в котором говорится об обязанностях брокеров, - это Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

«Все остальные обязанности и ответственность перед клиентом находятся на уровне восприятия и защиты репутации отдельного брокера или компании», - сказал А. Гуданавичюс.

«К сожалению, в Литве, в отличие от многих цивилизованных стран, нет способа добиться правового регулирования брокерской деятельности, которое бы четко регулировало права и обязанности брокеров и клиентов и способствовало внедрению определенной цивилизации на рынке, который у нас выглядит не лучше, чем в какой-нибудь России. Брокером может быть кто угодно и когда угодно, без какого-либо образования, квалификации, репутации или проверки знаний, без обязательства соблюдать определенные стандарты, например, в области финансовых услуг, оценки собственности или юридических услуг», - констатирует А. Гуданавичюс.

Представитель Ober-Haus Антанас Кишунас также добавил, что Литва очень далека от стран Западной Европы, где эта область давно регулируется.

«Многие риелторские компании предъявляют очень минимальные требования или не применяют никаких требований к новым брокерам и в принципе не контролируют качество своей работы», - отметил А. Кишунас.

Платежи - только между покупателем и продавцом

На вопрос о том, что брокер не может делать в своей работе, Даубарас подчеркнул важность операций с наличными деньгами. По его словам, все денежные отношения должны иметь место только между покупателем и продавцом.

«Если брокер берет с клиента наличные, он должен подписать с клиентом договор бронирования, немедленно сообщить владельцу выставленного на продажу объекта, что задаток внесен, и добиваться заключения предварительного соглашения между клиентом и владельцем объекта в течении нескольких дней, а аванс должен быть передан владельцу.

Кстати, в Литве нет системы депозитного счета, когда деньги со стороны покупателя находятся на депозитном счету и не выплачиваются продавцу объекта до тех пор, пока не будут завершены все операции купли-продажи, т.е. наличными, авансами и т. д. т. На Западе обязательство переводить деньги на депозитный счет, а не передавать их напрямую брокеру или собственнику - обычная процедура», - сказал А. Даубарас.

Если брокер ограничивает информацию об объекте недвижимости, например, не предоставляет выписку из Центра регистров, файлы кадастровых измерений, бессвязно объясняет ограничения, связанные с недвижимостью, его происхождением, по словам А. Кишунаса, нужно обратить на это внимание – возможно, сделка незаконна.

«Перед заключением каких-либо контрактов покупатель должен потребовать от продавца или представителя продавца, брокера, предоставить оригиналы документов, подтверждающих право собственности. Это может быть выписка из Центра регистров или другие документы, подтверждающие право собственности, например, договоры купли-продажи, дарения и т. д.

В выписке из Центра регистров покупатель может увидеть, действительно ли продано конкретное имущество, кому оно принадлежит, заложено ли оно или иным образом обременено, направлены ли на него интересы третьих лиц и существуют ли какие-либо ограничения в отношении собственности», - пояснил А. Кишунас.

А. Кишунас также отметил, что платеж должен производиться только законному получателю - брокер не может принять платеж, если у него нет нотариально заверенной доверенности.