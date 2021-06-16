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2021.06.16 17:32

Правительство приняло решение повысить акциз на алкоголь: бутылка водки подорожает на 35 центов

Радио LRT, LRT.lt2021.06.16 17:32

Правительство приняло решение повысить акциз на алкоголь. Специалисты рынка и предприниматели считают, что это послужит увеличению покупок за рубежом, так как в соседних странах алкоголь по-прежнему дешевле.

Если Сейм также одобрит такой план, то в следующем году бутылка вина объемом 0,5 л подорожает на 10 центов, банка пива - на 2 цента, а спиртные напитки объемом 0,5 литра (водка, бренди, ликер) - на 35 центов.

Член Европейского комитета по экономике и социальным вопросам Кястутис Купшис отмечает, что не уменьшаются и объемы нелегально произведенного алкоголя.

Тем временем Министерство финансов заявляет, что повышение акциза поможет больше собрать денег в госбюджет. Вице-министр Рута Билкштите отметила, что для потребителей изменение цен будет незначительным.

1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
# Литва
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