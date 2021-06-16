Правительство приняло решение повысить акциз на алкоголь: бутылка водки подорожает на 35 центов

Правительство приняло решение повысить акциз на алкоголь. Специалисты рынка и предприниматели считают, что это послужит увеличению покупок за рубежом, так как в соседних странах алкоголь по-прежнему дешевле.

Если Сейм также одобрит такой план, то в следующем году бутылка вина объемом 0,5 л подорожает на 10 центов, банка пива - на 2 цента, а спиртные напитки объемом 0,5 литра (водка, бренди, ликер) - на 35 центов.



Член Европейского комитета по экономике и социальным вопросам Кястутис Купшис отмечает, что не уменьшаются и объемы нелегально произведенного алкоголя.



Тем временем Министерство финансов заявляет, что повышение акциза поможет больше собрать денег в госбюджет. Вице-министр Рута Билкштите отметила, что для потребителей изменение цен будет незначительным.