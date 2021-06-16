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2021.06.16 17:25

Премьер: июнь, скорее всего, будет последним месяцем карантина

LRT.lt2021.06.16 17:25
Литовское взморье
Литовское взморье / BNS nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что даже после истечения карантина необходимо будет продолжать выполнение некоторых рекомендаций по безопасности, поскольку существует риск мутации коронавируса.

По словам премьера, июнь, скорее всего, будет последним месяцем карантина, но даже если карантин будет отменен, некоторые требования останутся в силе.

«Определенные рекомендации по безопасности останутся, потому что более крупные мероприятия, более крупные массовые собрания, особенно в закрытых помещениях, я бы сказала, пока у нас не будет 70 процентов вакцинированного населения, будут представлять опасность. Особенно, если мутация Delta появится и будет распространяться в Литве», - сказала И. Шимоните.

Она подчеркнула, что хотелось бы иметь такой режим безопасности, чтобы не было необходимости объявлять новый карантин спустя несколько недель.

Литовское взморье
Литовское взморье
1 / 1BNS nuotr.
Литовское взморье
# Литва
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