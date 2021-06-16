Новости

2021.06.16 10:21

В четверг по всей Литве можно будет привиться без предварительной регистрации

BNS, LRT.lt2021.06.16 10:21
Вакцинация в Вильнюсе, в Litexpo
Вакцинация в Вильнюсе, в Litexpo / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С целью повышения темпов вакцинации от коронавируса, в четверг по всей Литве люди смогут прививаться без предварительной регистрации, сообщило Министерство здравоохранения. 

"В четверг в Литве пройдет вакцинация без предварительной регистрации во всех центрах вакцинации всех самоуправлений", – заявила в среду советник министра здравоохранения Айсте Шукста.

По ее словам, центры вакцинации будут принимать людей с 8 часов утра до 20 часов, можно будет выбирать из всех имеющихся на тот момент вакцин.

"Будут два потока – предварительной регистрации и живые очереди", – пояснила советник.

А. Шукста отмечает, что если акция будет успешной, ее будут повторять и в будущем.

Прививающийся человек обязан иметь документ удостоверения личности. Первым о вакцинации без регистрации в четверг сообщило столичное самоуправление.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 1,75 млн жителей – 42,1% населения.

Вакцинация в Вильнюсе, в Litexpo
Вакцинация в Вильнюсе, в Litexpo
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Вакцинация в Вильнюсе, в Litexpo
# "Коронный укол"
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
В. Путин
31 мин. назад

Bild. Коронавирус делает Путина еще опаснее

На литовско-белорусской границе
41 мин. назад

На границе с Беларусью вновь задержаны нелегальные мигранты

1 ч. назад

Представитель Transparency International: уровень взяточничества в Литве выглядит плохо

Д. Байден и В. Путин в 2011 г.
1 ч. назад

Путин и Байден в Женеве: завышенные ожидания Кремля?

Красноармейцы в Вильнюсе
17 ч. назад

Сейм Литвы принял резолюцию с требованием к России компенсации за "советскую оккупацию"

Светлана Алексиевич
18 ч. назад

Светлане Алексиевич вручена одна из высших наград Германии

Минск
19 ч. назад

Литва: в Минске может быть около 1500 желающих незаконно попасть в ЕС мигрантов

В. Путин
19 ч. назад

New York Times. Владимир Путин, переговорщик и психолог

Ассоциативное фото
20 ч. назад

В 2024 году средняя пенсия может составить 550 евро, но радоваться рано?

Женева. Граффити с Алексеем Навальным
22 ч. назад

В Женеве перед саммитом США-РФ появилось граффити с Навальным

Красноармейцы в Вильнюсе
2021.06.15 17:03

Сейм Литвы принял резолюцию с требованием к России компенсации за "советскую оккупацию"

Ассоциативное фото
2021.06.15 10:29

Каждый пятый житель Литвы давал взятки медикам

Женева. Граффити с Алексеем Навальным
2021.06.15 12:13

В Женеве перед саммитом США-РФ появилось граффити с Навальным

Светлана Алексиевич
2021.06.15 16:20

Светлане Алексиевич вручена одна из высших наград Германии

Минск
2021.06.15 15:16

Литва: в Минске может быть около 1500 желающих незаконно попасть в ЕС мигрантов

Ассоциативное фото
2021.06.15 13:32

В 2024 году средняя пенсия может составить 550 евро, но радоваться рано?

2021.06.16 09:02

Представитель Transparency International: уровень взяточничества в Литве выглядит плохо

В. Путин
2021.06.15 14:28

New York Times. Владимир Путин, переговорщик и психолог

Д. Байден и В. Путин в 2011 г.
2021.06.16 08:33

Путин и Байден в Женеве: завышенные ожидания Кремля?

На литовско-белорусской границе
2021.06.16 09:45

На границе с Беларусью вновь задержаны нелегальные мигранты