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2021.06.15 15:16

Литва: в Минске может быть около 1500 желающих незаконно попасть в ЕС мигрантов

BNS, LRT.lt2021.06.15 15:16
Минск
Минск / Shutterstock.com

В белорусской столице Минске может быть около 1,5 тыс. желающих незаконно попасть в Европейский союз (ЕС) мигрантов, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). 

"В последнее время эти группы нелегальных мигрантов стали пересекать границу постоянно, почти каждую ночь. Согласно нашей информации, в Минске скопилась довольно большая группа нелегальных мигрантов, она постоянно пополняется прибывающими из Багдада или Стамбула", - сказал во вторник журналистам глава СОГГЛ Рустамас Любаевас.

По его словам, эти люди могут в любое время начать движение в направлении границы.

На вопрос, коррелируют ли графики полетов с потоками нелегальных мигрантов, Р. Любаевас ответил, что "можно было бы сделать такой вывод, оценивая численность групп этих нелегальных мигрантов".

Минск
Минск
1 / 1Shutterstock.com
Минск
# Литва# Беларусь
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