Новости

2021.06.14 13:42

Убыль населения в ряде регионов РФ выросла в десятки раз

Радио «Cвобода»2021.06.14 13:42
Москва
Москва / Shutterstock.com

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), естественная убыль населения по сравнению с 2019 годом в некоторых российских регионах выросла в десятки раз, а в среднем по России более чем в два раза. На обновлённые данные Росстата, которые включают аннексированный Крым, обратил внимание РБК.

Так в Татарстане в 2020 году естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) была 12 981 человек — это в 72 раза больше по сравнению с 2019 годом, когда убыль населения, согласно официальным данным, составила 180 человек. РБК отмечает, что данные Татарстана сильно выбиваются из статистики остальных поволжских регионов, где средний коэффициент прироста естественной убыли населения не превышал 2,5. В Санкт-Петербурге убыль населения увеличилась в 47 раз — с 308 человек в 2019 году до 17 948 человек в 2020 году.

Москва, согласно данным Росстата, стала лидером по абсолютному снижению численности населения. В 2019 году населения столицы выросло более чем на 16 тысяч человек , а в 2020 году сократилось почти на 25 тысяч.

Убыль населения ускорилась в Астраханской области (в 6 раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в 3 раза), отмечает издание.

В прошлом году Россия вышла на первое место по общей и избыточной смертности среди крупных развитых стран. В декабре 2020 года в стране умерло рекордное количество граждан за всю ее историю (243 тысячи человек), если не считать Второй мировой войны. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что 81 процент смертей связан с COVID-19 либо с осложнениями после него.

На днях Росстат обновил статистику по умершим от COVID-19 в 2020 году. Согласно новым данным, с апреля по декабрь прошлого года в России от коронавирусной инфекции умер 144 691 человек. Это на 38 процентов больше предыдущих показателей (104,8 тысячи умерших).

Радио "Свобода"

Москва
Москва
1 / 1Shutterstock.com
Москва
# В мире# Россия
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