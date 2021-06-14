В Литве - 66 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 66 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались три человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 1 893 ПЦР-теста.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 122 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 812 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4342 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8793 смерти.