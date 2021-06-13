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2021.06.13 17:13

G7: Россия должна прекратить дестабилизирующее поведение

Радио «Cвобода»2021.06.13 17:13
G7 susitikimas
G7 susitikimas / AP nuotr.

Лидеры "Большой семёрки" - семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира - по итогам саммита в британском Корнуолле опубликовали совместное коммюнике, в котором призвали власти России прекратить "дестабилизирующее поведение" и "вредоносную деятельность".

Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. При этом они призвали Россию перестать вмешиваться в демократические системы других стран, выполнять свои обязательства в области прав человека, расследовать и объяснить "использование химического оружия на своей территории" (по всей видимости, имеется в виду отравление оппозиционера Алексея Навального), прекратить "системные преследования" независимых СМИ и гражданского общества, а также привлечь к ответственности тех, кто с территории России совершает кибератаки.

В заявлении также говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и содержится призыв к отводу российских войск от восточных границ Украины и из аннексированного Крыма. "Мы убеждены, что Россия - участник конфликта на востоке Украины, а не посредник" - сказано в коммюнике. В нём говорится о необходимости обеспечить выполнение Минских соглашений.

В документе содержится призыв к белорусским властям вступить в диалог с гражданским обществом и провести в стране новые выборы. В нём также говорится о новых санкциях против режима Александра Лукашенко. Примером грубого нарушения прав человека в стране названа вынужденная посадка в аэропорту Минска самолёта Ryanair, после которой был арестован оппозиционный блогер Роман Протасевич.

Радио Свобода

G7 susitikimas
G7 susitikimas
1 / 1AP nuotr.
G7 susitikimas
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