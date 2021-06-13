Некоторым людям старшего возраста для прививки от COVID-19 даже не придется выходить из дома

По темпам вакцинации Литва ничем не выделяется в Европе – в большинстве стран привито около 40 процентов населения. Однако в Литве привита только половина лиц старше 80 лет, тогда как в Испании, Дании, Ирландии, Исландии и на Мальте привиты почти все люди из данной категории. Министр здравоохранения надеется, что это число еще удастся увеличить.

В Дании, которая изначально считалась европейским лидером в области вакцинации, молодые люди все еще ждут, когда смогут привиться. Однако наиболее уязвимая группа – люди самого старшего поколения – уже вакцинированы едва ли не стопроцентно. По словам сотрудницы LRT, проживающей в Копенгагене, одна из причин – пожилым людям не приходилось искать, где и когда им делать прививки, вакцинаторы сами к ним приходили.

«Это были первые люди, которым сделали прививки, особенно в возрасте старше 85 лет – им вакцину привозили прямо на дом. Самым пожилым даже не приходилось искать больницы, это была самая первая группа, которую вакцинировали», - сказала сотрудница LRT в Копенгагене Айсте Хоффбек.

В Испании до пандемии встречи большими семьями были обычным делом. По словам жительницы Барселоны Кристины Настопкайте, испанцы старшего возраста так хотели вернуться к этой традиции и часто видеться со своими внуками, что мало кто задумывался, нужна ли им вакцинация.

Испания – одна из стран, наиболее пострадавших от COVID-19. На уровень вакцинации здесь повлиял еще и страх болезни. В настоящее время минимум одной дозой вакцины привито уже 95 процентов жителей старше 60 лет.

«Каждый день было большое количество смертей, и люди чувствуют свою ответственность. Изначально кампания вакцинации была основана на чувстве страха, а теперь мы говорим об ответственности», - пояснила сотрудница LRT в Барселоне К. Настопкайте.

По общему охвату вакцинацией, Литва идет в ногу с Евросоюзом, где, в соответствии со средним показателем, 40 процентов жителей были привиты хотя бы одной дозой вакцины. Но самые старшие вакцинируются неохотнее, чем в других странах.

Среди жителей старше 80 лет минимум одной дозой привито немногим более половины. В группе в возрасте от 65 до 80 лет уровень вакцинации достигает почти 70 процентов. В возрастной группе от 55 до 65 лет, опять же, чуть более 50 процентов.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, вакцинация пожилых людей в Литве началась примерно на два месяца позже, чем в других странах.

Arūnas Dulkys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«У нас этот процент ниже из-за нашей собственной стратегии вакцинации. Некоторые страны сразу же с 27 декабря стали проводить вакцинацию только этих групп, а такие страны, как Литва, где был самый высокий уровень заболеваемости, начали вакцинацию с проблемных категорий», - пояснил министр.

В эти дни в центрах вакцинации встречаются лишь единицы людей старшего. Абсолютное большинство – молодежь.

Бывший министр Аурелиюс Верга считает, что нужно опросить людей старшего поколения и после этого принимать более целенаправленные меры.

«Надо спросить, при каких условиях они пошли бы, чего им не хватает, что происходит не так, – потому что, мне кажется, мы сейчас гадаем: неясно, как настроены эти люди, увеличилось число скептиков среди них или уменьшилось, стали бы они прививаться, если к ним приехать домой», - перечисляет А.Верига.

Aurelijus Veryga / E. Blaževič/LRT nuotr.

Министр здравоохранения А. Дулькис надеется, что большее количество людей старшего поколения сможет привиться, когда к ним в регион приедет мобильная бригада, а также когда вакцинаторы начнут посещать на дому.

«Видимо, это связано не с их сомнениями по поводу вакцинации, а с возможностью – ограниченной мобильностью. Мы работаем с самоуправлениями, прорабатываем другие меры, чтобы привезти в город палатки, мобильные бригады, чтобы эти мобильные бригады начали объезжать хутора. Это должно помочь», - сказал А. Дулькис.

Министр считает, что в стране удастся достичь всеобщего иммунитета.