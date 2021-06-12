Президент Науседа поздравил россиян с Днем России

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа от имени литовского народа и от себя лично поздравил всех российских жителей с праздником 12 июня – Днем России, сообщает президентская администрация.

«В этом году мы будем отмечать тридцатую годовщину со дня установления дипломатических отношений между Литвой и Россией. Три десятилетия назад литовцы в Вильнюсе и русские в Москве стояли перед танками, защищая свободу. Стремление к демократическим ценностям и суверенитету предопределили Акт от 11 марта 1990 года в Литве и Декларацию от 12 июня 1990 года в России. После кровавой ночи 13 января мы чувствовали поддержку российских демократических сил. И сегодня мы верим, что российское гражданское общество будет твердо стоять, защищая права и свободы человека. Силы Вам!», - пожелал президент.

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.