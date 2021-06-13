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2021.06.13 13:35

В Вильнюсе выступит группа «Go_A», представлявшая Украину на конкурсе «Евровидение»

LRT.lt2021.06.13 13:35
„Go_A“
„Go_A“ / UA:PBC nuotr.

Украинская группа «Go_A», занявшая в этом году пятое место на «Евровидении» и покорившая сердца литовских слушателей, в следующем месяце даст концерт в Вильнюсе. 13 июля мы увидим уникальных представителей стиля электро-фолк на новом городском фестивале «Вильнюс на свежем воздухе», который будет проходить в ботаническом саду Вильнюсского университета (столичный парк Вингис).

Напомним, что на конкурсе «Евровидение» Литва присудила группе «Go_A» максимально возможное количество баллов – представители Украины получили 12 баллов как от комиссии нашей страны, так и от телезрителей. Более того, по данным организации AGATA, украинская песня «Шум» уже три недели подряд остается в четверке самых прослушиваемых в Литве.

Grupė „Go_A“ 2020 m. „Eurovizijoje“
Grupė „Go_A“ 2020 m. „Eurovizijoje“ / Vida Press nuotr.

«Группа «Go_A» с нетерпением ждет концерта в Литве, чтобы лично поблагодарить зрителей нашей страны за такую ​​поддержку и встретиться с фанатами. Это музыкальный коллектив с исключительным звучанием, завоевавший большую популярность как в Литве, так и во всей Европе», - сказал Томас Инчикас, руководитель компании «Seven Live», организовавшей фестиваль.

„Go_A“
„Go_A“ / Pranešimo autorių nuotr.

Сообщается, что приезд группы «Go_A» несколько подкорректирует график фестиваля «Вильнюс на свежем воздухе» – концерт Евгении Редько переносится на 16 июля и станет отличным финальным аккордом фестиваля, а сам фестиваль продлится на один день дольше. А вообще мы увидим Линаса Адомайтиса (12 июля), «Go_A» (13 июля), Джессику Шай (14 июля), «Beissoul & Einius» (15 июля) и Евгению Редько (16 июля).

Фестиваль «Вильнюс на свежем воздухе», организованный впервые, приглашает жителей и гостей Вильнюса насладиться музыкой на свежем воздухе, а ботанический сад Вильнюсского университета в столичном парке Вингис, который был выбран местом проведения пятидневного мероприятия, – в этом году, к тому же, празднует свое 240-летие.

„Go_A“
Grupė „Go_A“ 2020 m. „Eurovizijoje“
„Go_A“
„Go_A“
„Go_A“
1 / 3UA:PBC nuotr.
Grupė „Go_A“ 2020 m. „Eurovizijoje“
Grupė „Go_A“ 2020 m. „Eurovizijoje“
2 / 3Vida Press nuotr.
„Go_A“
„Go_A“
3 / 3Pranešimo autorių nuotr.
„Go_A“
Grupė „Go_A“ 2020 m. „Eurovizijoje“
„Go_A“
# Литва# Культура
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