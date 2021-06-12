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2021.06.12 09:10

Вильнюсский Пречистенский собор увековечен на почтовой марке

BNS2021.06.12 09:10
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra / BNS nuotr.

Почта Литвы выпустила очередную почтовую марку из серии «Национальные меньшинства и общины Литвы. Русские», на которой изображен столичный Пречистенский собор (Кафедральный собор во имя Успения Пречистой Божией Матери).

На почтовой марке использована фотография с открытки Давида Визуна, выпущенной в 1912 году. Номинальная стоимость марки – 81 евроцент. Всего, как сообщает Почта Литвы, выпущена 21 тысяча таких марок.

Вильнюсский Пречистенский собор, расположенный на берегу Вильняле, недалеко от ансамбля костелов Святой Анны и Бернардинцев, характеризуются обилием различных исторических и культурных элементов.

Возведение храма началось в 1346 году по инициативе княгини Юлиании Тверской – супруги великого князя литовского Ольгерда (Альгирдаса).

Со временем здание пришло в упадок и было заново отстроено в 1511-1522 годах усилиями гетмана ВКЛ Константина Острожского. В подвалах собора сооружены погребальные склепы с нишами для гробов. Здесь погребены великая княгина Елена Иоанновна, видные виленские митрополиты, известные православные горожане.

Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra / BNS nuotr.

В XVIII веке собор сильно пострадал от пожаров и был заброшен. В 1808 здание было продано Виленскому университету. С упразднением университета вновь начались смены владельцев и назначения здания: здесь располагались казармы, архив, торговые и хозяйственные помещения, частные жилые помещения, кузница.

В 1865-1868 годах храм был восстановлен по проекту архитекторов Александра Резанова и Николая Чагина. Освящен осенью 1868 года.

Почта Литвы начала выпускать почтовые марки, посвященные национальным меньшинствам, в 2014 году – уже выпускались марки, посвященные караимам, евреям, татарам, полякам и белорусам.

Всего Почта Литвы ежегодно выпускает от 20 до 25 марок.

Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
1 / 2BNS nuotr.
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
2 / 2BNS nuotr.
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
Vilniaus Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra
# Литва# Культура
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