По делу о подкупе парламентариев спецслужбы задержали владельца «Tete-A-Tete» Самоиласа Кацаса

Сотрудники Службы специальных расследований задержали владельца игорного и букмекерского предприятия «Tete-A-Tete» Самоиласа Кацаса. Этот факт агентству BNS подтвердила пресс-секретарь службы Рената Кяблене.

По ее словам, бизнесмена задержали в четверг. Владелец «Tete-A-Tete» является также одним из руководителей Национальной ассоциации азартных игр и игрового бизнеса.

С. Кацасу предъявлено подозрение в подкупе и торговле влиянием.

«Мы подтверждаем, что этот человек был арестован вчера, ему было предъявлено подозрение в подкупе и торговле влиянием», - сообщила в пятницу агентству BNS Р. Кяблене.

Specialiųjų tyrimų tarnyba STT / E. Blaževič/LRT nuotr.

С. Кацас был задержан в ходе расследования дела о взятке, которая, возможно, была предложена члену Сейма Матасу Малдейкису. По данным следствия, взятку размером 50 тысяч евро парламентарию предложил Кястутис Мотечюс – помощник другого члена Сейма, Миндаугаса Пуйдокаса.

Существует подозрение, что за эти деньги парламентарий должен был лично способствовать тому, чтобы Сейм приостановил и (или) отложил на неопределенный срок проект поправки к Закону о лотереях и налоге на азартные игры, а также убедил это сделать своих коллег-депутатов.

Mindaugas Puidokas / BNS nuotr.

После обыска, проведенного сотрудниками Службы специальных расследований в его кабинете, М. Пуйдокас пожаловался на то, что подвергся насилию со стороны агентов. Служба специальных расследований начала внутреннее расследование инцидента, но при этом заявляет, что насилие следовало применить, потому что депутат не подчинился законным требованиям о предоставлении телефонов мобильной связи.