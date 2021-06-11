Команда Навального рассказала о фальсификации медицинских документов в больнице Омска

Команда Алексея Навального утверждает, что медицинские документы оппозиционера из больницы в Омске, где он находился в августе 2020 года после отравления, "были сфальсифицированы при выдаче с целью скрыть реальную картину".

На сайте и в ютьюб-канале Навального соратники политика опубликовали справку о результатах анализов из института имени Склифосовского, которые, как утверждается, подтверждают выводы о том, что оппозиционер был отравлен.

2 ноября 2020 года юристы Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией) Иван Жданов и Вячеслав Гимади приехали в омскую больницу и попросили предоставить им медицинскую карту Навального, но им отказали, сказав, что карта находится в архиве. "Иван и Слава не удовлетворились таким ответом, сами пошли в этот самый архив и попросили выдать им медкарту. В их руках было самое мощное оружие из доступных. Они сказали, что все согласовано с начальством. Добро получено. И благодаря волшебной фразе, паролю, который открывает в России все двери, им разрешили сфотографировать все, что было в архивах на тот день. Таким образом у нас оказались копии всех медицинских документов Навального, хранившихся в омской больнице. И никто до сегодняшнего дня не знал, что они у нас есть", – говорится в публикации.

Спустя месяц представителям Навального, по их словам, выдали ту же медицинскую карту, в которой, однако, к тому моменту заменили несколько листов. Из карты в том числе пропал лист с данными биохимического анализа крови Навального из НИИ Склифосовского. В этом документе, говорится в публикации ФБК, "зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы". "Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев", – утверждают авторы расследования. Судя по фотографии результатов анализа, кровь Навального направили на исследование 25 августа 2020 года, на следующий день после того, как берлинская клиника "Шарите" сообщила, что Навального отравили.

Также в новом расследовании названо имя ещё одного сотрудника ФСБ, предположительно причастного к отравлению Навального. Утверждается, что это Валерий Сухарев, сотрудник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Сторонники Навального считают, что именно эта служба вместе с Институтом криминалистики ФСБ несёт ответственность за отравление Навального и ряд других предполагаемых отравлений. В двухнедельный период до и после отравления Навального Сухарев "непрерывно разговаривал по телефону с уже известной нам бригадой отравителей".

Сухарев упоминается в совместном расследовании исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider об отравлении писателя Дмитрия Быкова и журналиста Владимира Кара-Мурзы.

20 августа 2020 года Алексей Навальный потерял сознание в самолёте Томск – Москва. Пилот принял решение экстренно посадить лайнер в Омске. Там Навального госпитализировали в состоянии комы, из которой он вышел только спустя 19 дней.

Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления. Спустя двое суток после госпитализации в омскую больницу, по требованию родных Навального, оппозиционер был перевезён на лечение в Берлин. Там в его организме нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок", который был использован при покушении на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. Власти Великобритании подозревают в организации этого покушения российские спецслужбы.

Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия подтвердили, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Согласно расследованию группы Bellingcat, в отравлении оппозиционера участвовали действующие сотрудники ФСБ России. Сам Алексей Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент России Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают.

Радио Свобода