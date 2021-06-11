LRT из Сакартвело. Науседа посетил линию «ползучей оккупации»: Литва этого никогда не признает

Президент Литвы Гитанас Науседа во время своего посещения Сакартвело побывал в четверг у демаркационной линии с оккупированным регионом Южная Осетия. По словам литовского лидера, эта «ползучая оккупация», совершенная Россией, разрушила жизни людей. «Литва никогда не признает оккупацию Южной Осетии и Абхазии», - сказал Г. Науседа.

Президент Литвы встретился с людьми, проживающими в поселке вынужденных переселенцев Хурвалети, и спросил их об условиях проживания. Литва внесла свой вклад в реализацию проекта здешней солнечной электростанции.

«К сожалению, я увидел разбитые судьбы, разбитые в результате геополитических решений отдельных политиков оккупировать территории независимого государства – Сакартвело. (...) Я видел людей, лишенных множества возможностей. Некоторые лишены возможности получать пенсию, получать доступ к воде, сложно отправлять детей в школы», - сказал президент Литвы.

Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi prie okupuotų Pietų Osetijos teritorijų / LR Prezidentūros kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.

Он спросил у живущих здесь людей, о чем они больше всего мечтают, все ответили в один голос – о возвращении домой.

«Мы должны прилагать все усилия, поднимая этот вопрос в международных форматах, и ​​показать, что этот вопрос не решен и что эти территории до сих пор оккупированы. И мы будем делать все возможное, чтобы бороться за эту страну», - сказал Г. Науседа.

Он отметил, что Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России и Беларуси за угон самолета «Ryanair», однако не всегда легко найти консенсус.

Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi prie okupuotų Pietų Osetijos teritorijų / LR Prezidentūros kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.

Г. Науседа не мог обещать, что на ближайшем саммите Североатлантического союза, который пройдет на следующей неделе, будут приняты новые решения относительно членства Сакартвело в НАТО. Однако литовский лидер подчеркнул, что Сакартвело обязательно необходимо справиться с внутриполитическим кризисом.

«Это очень важно, потому что все за вами наблюдают. Если внутри будет беспорядок, нерешенные вопросы, реформы будут двигаться медленно и так далее, тогда путь в ЕС и НАТО может осложниться. (...) А я уверен, что вы по-прежнему хотите стать членами ЕС и НАТО. И у нас, у Литвы, есть опыт – мы совершали много ошибок, но одновременно предприняли и много амбициозных шагов», - сказал литовский лидер.

Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi prie okupuotų Pietų Osetijos teritorijų / LR Prezidentūros kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.

Недавно оппозиционные партии объявили о завершении бойкота парламента, и избранные политики вернулись к законотворческой деятельности. Однако журналисты Сакартвело говорят, что теперь разногласия между правящей «Сакартвельской мечтой» и Единым национальным движением просто переместились в зал парламента, оставаясь при этом нерешенными. Руководство Единого национального движения пригрозило, что не подпишет соглашения, согласованного усилиями председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi prie okupuotų Pietų Osetijos teritorijų / LR Prezidentūros kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.

Председатель комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис, общаясь с российскими пранкерами, сказал, что он лично воюет с основателем «Сакартвельской мечты» Бидзиной Иванишвили. На просьбу прокомментировать эти слова Ж. Павилёниса, президент Литвы назвал их личным мнением политика.

«У нас нет войны ни с кем. Господин член Сейма, как и другие депутаты парламента, имеет собственное личное мнение, но он не представляет официальное мнение Литовской Республики. Официальная позиция литовской политики – способствовать диалогу между конфликтующими сторонами, потому что без диалога не будет пути к реформам. И, самое главное, к ЕС и НАТО», - сказал Г. Науседа.

Prezidentas Gitanas Nausėda lankosi prie okupuotų Pietų Osetijos teritorijų / LR Prezidentūros kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.

Он выразил надежду, что Литва поможет обеим сторонам сесть за стол переговоров и выполнить согласованное соглашение на 100 процентов, поскольку это пока не сделано.