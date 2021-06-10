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2021.06.10 12:55

ЕС осудил признание организаций Навального "экстремистскими"

DW2021.06.10 12:55
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis / AP nuotr.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение Мосгорсуда безосновательным и призвал освободить Навального. Он обвинил Россию в нарушении собственной Конституции, а также обязательств перед Советом Европы.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил решение Мосгорсуда, признавшего организации оппозиционера Алексея Навального "экстремистскими". Это решение "знаменует собой самую серьезную до сих пор попытку правительства РФ подавить независимую политическую оппозицию и антикоррупционные расследования и лишить политические сети Навального влияния в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму и в дальнейшем", - говорится в заявлении Борреля, обнародованном в четверг, 10 июня.

"Это безосновательное решение, которое укладывается в негативный шаблон систематического подавления прав человека и свобод, закрепленных в Конституции РФ. Оно будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критических голосов. Мы призываем правительство России полностью соблюдать свои международные обязательства, в том числе перед Советом Европы и ОБСЕ", - указывается в документе.

Освободить Алексея Навального

Жозеп Боррель вновь призвал незамедлительно и без всяких условий освободить Навального, поскольку вынесенный ему обвинительный приговор "политически мотивирован и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека".

"В этой связи мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по соблюдению Европейской конвенции о правах человека и в числе прочего исполнит определение ЕСПЧ касательно природы и масштаба угрозы для жизни Навального. Власти РФ несут ответственность за безопасность Навального и его состояние здоровья и колонии, за что мы привлечем их к ответу", - указал Боррель.

Решение Мосгорсуда

Накануне Мосгорсуд полностью удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального". Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". По данным пресс-службы суда, решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций. Суд постановил обратить имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации.

По словам адвокатов "Команды 29", у стороны защиты имеется 10 суток на обжалование постановления и она непременно сделает это.

DW

Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
1 / 1AP nuotr.
Josepas Borrellis
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