Переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле La Grange в Женеве

МИД Швейцарии поблагодарил США и Россию за выбор Женевы. Джо Байден встретится с Владимиром Путиным впервые после вступления в должность президента США.
Местом проведения саммита президентов США и России, запланированного на 16 июня в Женеве, станет вилла Ла Гранж. Эту информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердил МИД Швейцарии в своем микроблоге Twitter в четверг, 10 июня. Внешнеполитическое ведомство Швейцарии поблагодарило США и Россию за доверие, которое выразилось в избрании Женевы местом для саммита.
Информацию о саммите Путина и Байдена на вилле La Grange подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Первая встреча на уровне президентов
Джо Байден встретится с Владимиром Путиным впервые после вступления в должность президента США. До этого оба встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьер-министром РФ, Байден - вице-президентом США.
В марте Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина "убийцей". Спустя сутки Путин на это шутливо ответил: "кто обзывается, тот сам так и называется".
Двусторонняя встреча Путина с предыдущим президентом США Дональдом Трампом состоялась всего однажды - в 2018 году в Хельсинки.