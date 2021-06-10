Новости

2021.06.10 12:51

Переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле La Grange в Женеве

DW2021.06.10 12:51
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais / AP nuotr.

МИД Швейцарии поблагодарил США и Россию за выбор Женевы. Джо Байден встретится с Владимиром Путиным впервые после вступления в должность президента США.

Местом проведения саммита президентов США и России, запланированного на 16 июня в Женеве, станет вилла Ла Гранж. Эту информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердил МИД Швейцарии в своем микроблоге Twitter в четверг, 10 июня. Внешнеполитическое ведомство Швейцарии поблагодарило США и Россию за доверие, которое выразилось в избрании Женевы местом для саммита.

Информацию о саммите Путина и Байдена на вилле La Grange подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первая встреча на уровне президентов

Джо Байден встретится с Владимиром Путиным впервые после вступления в должность президента США. До этого оба встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьер-министром РФ, Байден - вице-президентом США.

В марте Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина "убийцей". Спустя сутки Путин на это шутливо ответил: "кто обзывается, тот сам так и называется".

Двусторонняя встреча Путина с предыдущим президентом США Дональдом Трампом состоялась всего однажды - в 2018 году в Хельсинки.

DW

Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
1 / 1AP nuotr.
Joe Bidenas ir Vladimiras Putinas 2011 metais
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Ryga
13 мин. назад

В Латвии экс-главу МВД заподозрили в шпионаже в пользу России

Josepas Borrellis
18 мин. назад

ЕС осудил признание организаций Навального "экстремистскими"

Rolandas Paksas
58 мин. назад

Спикер Сейма и лидер оппозиции – за возможность баллотироваться после импичмента

ЕС спешит к началу летнего сезона вернуть туристам пляжи, а гражданам, включая непривитую молодежь, - свободу передвижения
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Вернуть свободу, восстановить Шенген". Зачем ЕС вводит ковидные паспорта и какими они будут

В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением А. Навального
2 ч. назад

Суд признал ФБК и Штабы Навального экстремистскими и запретил их

Šventoji
2 ч. назад

За сутки в Литве зафиксировано 212 новых случаев коронавируса, скончалось 4 человека

Илья Яшин
2 ч. назад

Илья Яшин. Какому царю подражает Путин?

Žygimantas Pavilionis.
5
3 ч. назад

Советник президента: обнародованное содержание разговора Павилёниса разочаровывает

5
Utena
3 ч. назад

В Утене увековечена память литвака, лауреата Нобелевской премии мира Бернарда Лауна

Joe Bidenas
4 ч. назад

Джо Байден отправился в недельное путешествие по Европе

Arūnas Dulkys
2021.06.09 17:00

Дулькис: Если все пойдет как сейчас, июнь станет последним месяцем карантина

Europos Parlamento pastatas Briuselyje
2021.06.09 13:44

Европарламент согласовал ковид-сертификаты ЕС

Dmitrijus Bykovas
2021.06.09 16:33

Bellingcat рассказала о покушении на Дмитрия Быкова со стороны ФСБ в 2019 году

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė
2021.06.10 07:10

Сейм отклонил предложение «трудовиков» урегулировать вопросы, связанные с нацменьшинствами

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.06.09 15:20
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Жительница Южной Африки родила десятерню, все живы. Это рекорд

Žygimantas Pavilionis.
5
2021.06.10 09:59

Советник президента: обнародованное содержание разговора Павилёниса разочаровывает

5
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.06.09 13:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Первое за 20 лет лекарство от болезни Альцгеймера. США одобрили препарат адуканумаб

Šventoji
2021.06.10 10:36

За сутки в Литве зафиксировано 212 новых случаев коронавируса, скончалось 4 человека

Aviacinė bomba
2021.06.09 14:04

В Каунасе обнаружены три авиационные бомбы, на проспекте Эуропос частично перекрыто движение

Utena
2021.06.10 09:20

В Утене увековечена память литвака, лауреата Нобелевской премии мира Бернарда Лауна