Переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле La Grange в Женеве

МИД Швейцарии поблагодарил США и Россию за выбор Женевы. Джо Байден встретится с Владимиром Путиным впервые после вступления в должность президента США.

Местом проведения саммита президентов США и России, запланированного на 16 июня в Женеве, станет вилла Ла Гранж. Эту информацию, появившуюся ранее в СМИ, подтвердил МИД Швейцарии в своем микроблоге Twitter в четверг, 10 июня. Внешнеполитическое ведомство Швейцарии поблагодарило США и Россию за доверие, которое выразилось в избрании Женевы местом для саммита.

The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL — Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021

Информацию о саммите Путина и Байдена на вилле La Grange подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первая встреча на уровне президентов

Джо Байден встретится с Владимиром Путиным впервые после вступления в должность президента США. До этого оба встречались в 2011 году в Москве: тогда Путин был премьер-министром РФ, Байден - вице-президентом США.

В марте Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина "убийцей". Спустя сутки Путин на это шутливо ответил: "кто обзывается, тот сам так и называется".

Двусторонняя встреча Путина с предыдущим президентом США Дональдом Трампом состоялась всего однажды - в 2018 году в Хельсинки.

DW