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2021.06.10 11:01

Суд признал ФБК и Штабы Навального экстремистскими и запретил их

Радио «Cвобода»2021.06.10 11:01
В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением А. Навального
В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением А. Навального / фото AP

Мосгорсуд вечером в среду признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ранее признанный в России "иностранным агентом"), а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (также признанную иноагентом), и запретил их деятельность в России.

Суд постановил ликвидировать эти организации. Они должны прекратить свою деятельность немедленно, при этом решение суда может быть обжаловано.

Решение принято по иску прокуратуры. Заседание суда продолжалось более 12 часов. В конце заседания все адвокаты ФБК вышли из процесса, заявив о предвзятости суда.

По словам адвоката Ивана Павлова, обвинение посчитало доказательством финансирования "экстремистской деятельности" обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как часть документов носит гриф "секретно". На последнем заседании все ходатайства защиты о рассекречивании дела отклонили.

В социальных сетях Навального, который сейчас находится в колонии, от его лица после суда было опубликовано сообщение. "От своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет", - говорится в записи.

По недавно принятому закону, сторонникам Навального, даже тем, кто не работал в ФБК или штабах, теперь грозит, что они не смогут баллотироваться на выборах любого уровня - если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.

С иском в суд о признании экстремистскими организаций Навального 16 апреля обратился прокурор Москвы Денис Попов. Прокуратура считает, что ФБК и другие структуры дестабилизуют социальную и общественно-политическую ситуацию в России. 26 апреля Мосгорсуд приостановил деятельность региональных штабов Навального, а 27 апреля - ФБК и Фонда защиты прав граждан. 29 апреля координатор региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о роспуске организаций. Он объяснил решение тем, что сохранение штабов повлечёт уголовное преследование и другие риски для сторонников Навального.

Радио Свобода

В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением А. Навального
В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением А. Навального
1 / 1фото AP
В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением А. Навального
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