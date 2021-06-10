За сутки в Литве зафиксировано 212 новых случаев коронавируса, скончалось 4 человека

По данным департамента статистики, за минувшие сутки в стране выявлено 212 новых случаев коронавируса. Жертвами этой вирусной инфекции стали еще 4 человека.

Как сообщил в четверг департамент статистики, в минувшие сутки от COVID-19 умерли четыре человека в возрасте от 60 до 99 лет.

Двое скончавшихся относились к возрастной группе от 80 до 89 лет, по одному – к возрастным группам 60-69 и 90-99 лет.

Департамент статистики отмечает, что количество умерших за сутки является предварительным и в течение нескольких дней может быть пополнено запаздывающей информацией.

Всего в Литве от COVID-19 умерло 4 327 человек. С этим инфекционным заболеванием прямо или косвенно связано 8 753 случая смерти.

Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, уровень заболеваемости за последние 14 дней составил 156,6 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 1,5 процента.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом переболели/больны 277 222 человека.

Количество статистических выздоровевших и выживших на данный момент составляет 261 916 человек (декларируемое количество – 211 154). Статистическое количество больных на данный момент составляет 5 317 человек (декларируемое количество – 56 079).

Декларированным больным департамент статистики считает человека, у которого установлен случай болезни, но окончание болезни не подтверждено врачом. Статистическим больным считается человек, у которого болезнь была подтверждена в течение последних 28 суток. По истечении этого срока человек считается статистически здоровым.

По данным департамента, статистический показатель количества больных может быть более точным при оценке заболеваемости населения, поскольку среди декларированных больных могут оказаться люди, которые уже не больны, но окончание болезни не подтверждено их семейным врачом.

Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как сообщил в четверг департамент статистики Литвы, в настоящее время в больницах страны проходят лечение 529 пациентов с диагнозом COVID-19.

74 из них находятся в реанимации, 418 человек дополнительно обеспечивается кислородом, в отношении 46 пациентов применяется искусственная вентиляция легких.

За минувшие сутки с COVID-19 госпитализировано 45 человек.

Vakcinavimo centras Žirmūnų g.1 / E. Blaževič/LRT nuotr.

Как сообщил в четверг департамент статистики Литвы, за минувшие сутки первой дозой вакцины привито 11 083 человека, второй – 15 041 человек.

Всего в стране первой дозой вакцины от COVID-19 привиты уже 1 143 987 человек, обеими дозами – 708 913 человек.

Минимум одной дозой вакцины от коронавируса в Литве привито 40,9 процента жителей.

Всего Литва получила 2 097 785 доз вакцины, все они доставлены в центры вакцинации. Здесь использовано 1 852 900 доз. Остается неиспользованным более 244 тысяч доз.