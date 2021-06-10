Джо Байден отправился в недельное путешествие по Европе

Президент США Джо Байден в среду отправился в Великобританию в рамках его первой зарубежной поездки в статусе президента. Непосредственно перед вылетом Байден заявил журналистам, что его цель – "усилить альянс, продемонстрировав единство Европы и США перед Путиным и Китаем", сообщает Reuters.

"Докажут ли демократические союзы, оказавшие ключевое влияние на большую часть прошлого века, свою способность противостоять современным угрозам? Уверен, что ответ – да. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс доказать это", – сказал глава Белого дома в авторской статье для The Washington Post, указав, что США возвращают себе роль лидера и будут действовать в отношении противников "с позиции силы".

Первым делом Байден примет участие в саммите "Большой семерки" в приморском городке Сент-Айвс. Представители богатейших стран планеты, на долю которых приходится до половины мирового ВВП, обсудят вопросы вакцинной помощи бедным регионам, торговли, климата и инициативы по восстановлению инфраструктуры в развивающихся странах. Американские чиновники называют это мероприятие частью усилий по сдерживанию растущего влияния Пекина.

Далее в планах Байдена – встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, посещение королевы Елизаветы в Виндзорском замке, а затем и визит в Брюссель для переговоров с лидерами НАТО и Евросоюза. Доминирующая повестка – вызовы со стороны России и КНР, а также необходимость увеличить вклад участников Североатлантического блока в общую оборону.

Завершающей частью рабочего путешествия Байдена станет его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Накануне советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подчёркивал, что этот саммит – не подарок Кремлю, а свидетельство глубоких расхождений между США и Россией, и что Байден планирует оказать давление на Путина по приоритетным для Америки вопросам, включая участившиеся кибератаки на американскую инфраструктуру со стороны российских хакеров, формально не связанных с российским правительством.

Сам Байден на вопрос о том, чем именно может закончиться его саммит с Путиным, ответил: "Кто знает? Это и будет предметом нашего обсуждения".

Ранее американский президент неоднократно подчеркивал, что США не ищут конфликта с Россией, а хотят предсказуемых и стабильных отношений с ней, но при этом будут привлекать Москву к ответственности за "вредоносные действия".

Ранее в марте администрация Байдена недавно расширила санкции в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы, её действиями против Украины, а также отравлением и преследованием оппозиционера Алексея Навального. В то же время стороны при Байдене договорились о продлении срока действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Администрация Байдена не стала вводить санкции против оператора строительства газопровода "Северный поток – 2", ссылаясь на необходимость сохранить хорошие отношения с Берлином. В то же время накануне госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что США в любой момент могут отменить эти исключения из санкционного режима.

Радио Свобода