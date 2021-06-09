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2021.06.09 16:33

Bellingcat рассказала о покушении на Дмитрия Быкова со стороны ФСБ в 2019 году

Радио «Cвобода»2021.06.09 16:33
Dmitrijus Bykovas
Dmitrijus Bykovas / Vida Press nuotr.

Писатель Дмитрий Быков мог быть отравлен сотрудниками ФСБ во время своей поездки в Новосибирск в 2019 году. Его тайно сопровождали в ней те же офицеры спецслужбы, что подозреваются в покушении на Алексея Навального. Такие утверждения содержатся в совместном расследовании исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider.

17 апреля 2019 года Быков был госпитализирован в Уфе, плохо ему стало ещё в аэропорту Новосибирска, откуда он вылетал. Симптомы, с которыми он был госпитализирован, напоминают симптомы отравления фосфорорганическими веществами, пишут расследователи. Веществом из этой группы – ядом "Новичок" – позднее был отравлен и Навальный.

Как выяснили расследователи, слежка за Быковым началась как минимум за год до его отравления. В ней участвовали предполагаемые сотрудники Института криминалистики ФСБ и подразделения ведомства – Службы по защите конституционного строя.

В частности, это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николая Горохова. Их поездки по стране совпадали с региональными поездками писателя.

Предположительно, Быкова могли отравить в гостинице в Новосибирске, нанеся яд на его личные вещи. В это время в городе были сотрудники ФСБ Владимир Паняев и Иван Осипов (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов).

После госпитализации врачи так и не сумели поставить Быкову однозначный диагноз. Он был эвакуирован на медицинском самолёте в Москву. Сам он позже утверждал, что это могло быть отравление, пищевое или инфекционное. Авторам расследования он заявил, что не знает, почему его могли убить.

Быков – заместитель главного редактора газеты "Собеседник", публикующей, в частности, антикорупционные расследования.
Он был автором текстов сатирического проекта "Гражданин поэт", где высмеивались различные события из политической жизни и федеральные политики.

Радио Свобода

Dmitrijus Bykovas
Dmitrijus Bykovas
1 / 1Vida Press nuotr.
Dmitrijus Bykovas
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