Во что превращается Беларусь и где место Лукашенко - дебаты в Европарламенте

Европарламент провел дебаты о "систематических репрессиях" в Беларуси и принудительной посадке самолета Ryanair в Минске. Репортаж DW о том, когда ждать новых санкций ЕС против режима Лукашенко.

В последние месяцы 2020 года в Европарламенте ни одна пленарная неделя не обходилась без обсуждения Беларуси. В этом году внимание к происходящему там ослабло. Но после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске Беларусь вновь оказалась темой активных обсуждений в Брюсселе. Не смог обойти вниманием этот инцидент и Европарламент, впервые за 15 месяцев собравшийся во вторник, 8 июня, в Страсбурге, а не в Брюсселе.

Боррель: Признание Протасевича - вопиющее нарушение прав человека

Открывая дебаты, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал принудительную посадку авиалайнера с применением истребителя "захватом" самолета и действием, "переступившим много красных линий". "Это не только поставило под угрозу больше 100 пассажиров, но также бросило вызов международным правилам воздушных перевозок", - отметил Боррель.

Больше всего глава дипломатии ЕС возмущался задержанием журналиста и активиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги, летевших этим рейсом из Афин в Вильнюс. Этот шаг он назвал "омерзительным". "Принудительное признание (Протасевича. - Ред.) на государственном телевидении является еще одним примером вопиющих нарушений прав человека со стороны режима Лукашенко. Было ужасно смотреть эти кадры задержанного человека, плачущего и делающего признания на гостелевидении, как будто он совершил я не знаю сколько преступлений против Беларуси", - заявил Боррель.

Когда будут новые санкции ЕС против режима Лукашенко?

Руководитель дипломатической службы ЕС перечислил шаги Брюсселя в ответ на посадку самолета Ryanair и задержание Протасевича. На прошлой неделе Евросоюз уже закрыл свое воздушное пространство и аэропорты для самолетов белорусских государственных авиалиний.

ЕС также готовит внесение дополнительных лиц и компаний, в частности, причастных к инциденту с Ryanair, в санкционный список. Боррель сообщил, что это решение одобрят "в ближайшие дни".

"Европейский совет выступил за дополнительные санкции, и впервые он решил включить в них адресные экономические санкции. До сих пор все наши санкции (в отношении Беларуси. - Ред.) были персональными, касаясь физлиц и организаций, но не всей экономики страны", - отметил Боррель. По его словам, принимать решение об ограничениях в отношении "критически важных секторов белорусской экономики" будут министры иностранных дел стран ЕС на своем заседании 21 июня.

Призывы к санкциям в отношении "Беларуськалия" и "Нафтана"

На всех предыдущих дебатах, проведенных после президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, большинство евродепутатов выступали за жесткие действия в отношении режима Александра Лукашенко. ЕС каждый раз, однако, избирал более мягкий подход. Если судить по словам Борреля, то после инцидента с Ryanair эта разница ушла в прошлое.

Впрочем, все зависит от конкретного наполнения санкций. Литовский евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП) Андрюс Кубилюс рассказал, что ЕС готовится внести в санкционный список семь человек и одну организацию. "Этого действительно недостаточно", - считает он.

Единственной действенной мерой в отношении Лукашенко многие евродепутаты назвали жесткие экономические санкции. Евродепутат из фракции "зеленых" немка Виола фон Крамон (Viola von Cramon) призвала ввести ограничения против производителей удобрений, а именно предприятия "Беларуськалий", нефтеперерабатывающей промышленности, в частности, завода "Нафтан", а также отключить Беларусь от системы банковских переводов SWIFT. "Только жесткие санкции смогут в среднесрочной перспективе помешать Лукашенко содержать свой аппарат госбезопасности и отряды вышибал", - уверена фон Крамон.

Против усиления санкций высказалась лишь одна фракция - левых. Ее представитель от Германии Хельмут Шольц (Helmut Scholz) остро осудил посадку самолета в Минске, задержание Протасевича и Сапеги, а также подавление мирных протестов. Но при этом он считает, что четвертый пакет санкций не изменит ситуацию, тогда как его последствия ощутят все белорусы. "Мы в ЕС должны переосмыслить нашу политику в этом конфликте", - заявил Шольц, не уточнив, какой курс в отношении Минска он предлагает.

На дебатах прозвучало одно конкретное предложение, не являющееся частью официальной позиции ЕС. "Евросоюз должен инициировать и провести конференцию на высоком уровне о будущем демократической Беларуси, не только обещая, но и предоставляя белорусскому гражданскому обществу поддержку", - отметил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, представляя позицию либеральной фракции "Обновить Европу". Его поддержал и социал-демократ Тонино Пицула из Хорватии. Боррель согласился подумать над этой идеей.

Лукашенко превращает Беларусь в "тюрьму"

После запрета на полеты в ЕС для белорусских авиакомпаний выехать за границу жителям страны стало еще сложнее, ведь ранее белорусские власти ввели ограничения на пересечение сухопутной границы. "Лукашенко закрыл границу. Это означает, что Беларусь становится одной большой тюрьмой", - отметил польский евродепутат от ЕНП Анджей Халицкий. По его словам, за репрессии против протестующих и журналистов место Лукашенко одно - в "трибунале в Гааге". А соотечественник Халицкого из фракции социал-демократов Роберт Бедронь считает, что Лукашенко "строит Северную Корею на континенте, где родилась демократия и права человека".

От фракции "Европейских консерваторов и реформистов" выступали только поляки. Они прежде всего указывали на поддержку Лукашенко президентом России Владимиром Путиным. Анна Фотыга призвала усилить давление не только на Лукашенко, но и на Путина, чтобы добиться "прекращения агрессивного поведения в отношении как своих обществ, так и соседей".

Раскритиковала Москву за позицию по инциденту с Ryanair и итальянский евродепутат из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" Сузанна Чеккарди. Однако еще больше внимания она уделила поддержке Лукашенко со стороны Китая.

DW