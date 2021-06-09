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2021.06.09 11:25

Дмитрий Быков. Вслед Гудкову

Дмитрий Быков, "Эхо Москвы"2021.06.09 11:25
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков / Facebook

Дмитрий Гудков уехал и правильно сделал. Осуждать его за нежелание садиться могут только образцовые несгибаемые диссиденты. У них есть свои резоны, этими железными людьми можно восхищаться, но солидаризироваться с ними в их рахметовском ригоризме я не стану.

Другая сейчас Россия, общественное мнение ничего не решает, Западу на внутренние конфликты в нашей стране давно плевать, Байден с Путиным договорятся о границах «русского мира» – и конфронтация ослабнет или вовсе прекратится; по крайней мере, так это выглядит.

Вполне может получиться так, что Путин получит в Женеве нечто вроде ярлыка на управление Восточным полушарием – так Бог, разочаровавшись в мире после Воскресения и Вознесения Сына, передоверил его более прагматичному руководителю. (Вознесение ведь тоже эмиграция, и вернется Он непременно – только не сказал, когда.) «Фауст» и все вариации на его тему рассказывают именно об этом. Правда, это плохо кончается, но на коротких дистанциях работает.

Президент США не Бог, русских оппозиционеров никто и не сравнивает с Христом, но схема такова, и она неизменна. Кстати, при таких условиях не исключен и обмен Навального, и для него, по-моему, самым правильным ходом было бы на это согласиться – хотя могут его и не спросить. Иное дело, что у Рима вскоре после Вознесения Христа начались серьезные проблемы – но в Риме этого еще несколько веков не понимали. Те, кто кричал «Распни Его!», поняли все, как обычно, несколько раньше.

Вопрос в том, что делать уехавшим: возносятся они далеко не на небеса, а либо к соседям, у которых своих проблем хватает, либо в те же Штаты, которым ничто российское не интересно. В семидесятые, во времена холодной войны, процветала славистика, бушевал тамиздат, вещали голоса. Сегодняшняя ситуация – уже не холодная война, а холодный игнор, иногда циничное использование (в играх с Китаем, например), но никак не соревнование и тем более не горячий интерес. Да и Россия сегодня не та, что в семидесятые, – ни в научном, ни в культурном, ни в интеллектуальном отношении. Нечем тут особо интересоваться, прямо говоря, и некого эвакуировать, кроме тех, кто давно эвакуировался.

Поэтому лучшим решением для эмигрантов будет своевременное и максимально полное врастание в чужую жизнь – там они еще могут пригодиться, там ждет их немало интересных задач. А оставшиеся здесь выбрали по разным соображениям жизнь под властью адских сущностей, и нужно, подобно Байдену, уважать их выбор.

Эхо Москвы

Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
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Дмитрий Быков
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