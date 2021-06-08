Новости

2021.06.08 19:21

Масюлис о ежегодном докладе Науседы: Мне кажется, что президент в своем амплуа

Радио LRT2021.06.08 19:21
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / E. Blaževič/LRT nuotr.

Второй ежегодный доклад президента Гитанаса Науседы, с которым он выступил во вторник в Сейме, вызвал у парламентариев диаметрально противоположные оценки. Некоторые из этих мнений прозвучали в программе Радио LRT на русском языке.


Член фракции Союза Отечества – христианских демократов Кястутис Масюлис отметил неровность доклада: он удовлетворен той частью, что касается внешней политики, но внутриполитическая часть вызывает у него ряд вопросов.

«Мне кажется, что президент в своем амплуа. Он говорил ожидаемые вещи. Та часть, которая касается непосредственно международной политики, за которую он ответственен – мне понравилась: все четко и кратко. Но основное внимание президент уделил внутренней политике, и мне не понравилось то, что он противопоставлял себя правительству и Сейму. Он критиковал парламент, что он плохой, что здесь много дискуссий, нет сплоченности. Но только наивные политики могут мечтать о мире и согласии в Сейме, ведь он для этого и существует, чтобы здесь спорили», - недоумевает консерватор.

Kęstutis Masiulis
Kęstutis Masiulis / E. Genio/LRT nuotr.

Таким же наивным, по мнению конесерватора, является предложение президента проводить больше референдумов. Он приводит в пример Швейцарию, где сам долгое время жил в первые годы независимости Литвы.

«Мои коллеги, швейцарские политологи, говорили, что важно с этим не переборщить. Ведь на референдумы приходит голосовать немного людей, и там принимают очень консервативные решения. Такие государства, как Бельгия, Израиль, Индия – они вообще запрещают референдумы. Президент критически оценил государственную политику и сказал, что наши дети 30 лет не получали хорошего образования. Как на это реагировать преподавателям? Я считаю, что не надо так принижать наши институции. Мы прогрессивное государство, поэтому я бы хотел услышать больше объективности в речи президента», - заявил К. Масюлис.

Его коллега, член парламентской фракции регионов Литвы Рита Тамашунене, напротив, отнеслась к президентскому докладу позитивно.

Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Президент правильно оценил всю ситуацию, которая у нас есть. После выступления мы принимали бюджеты, и хотелось бы, чтобы это была не просто дележка денег, которые дал ЕС. Президент очень правильно отметил все основные моменты», - считает Р. Тамашунене.

Староста социал-демократической фракции Альгирдас Сисас полагает, что некоторые предложения главы государства трудно реализовать.

«Президент много говорил, но так и не сказал самого главного. Люди ждут от президента ярких заявлений. Три предложения, которые он сделал – изменение Конституции для прямых выборов мэров, участие в выборах с 2021 года и референдумы, которые оказались новостью. Для них нужно собрать много подписей в течение двух месяцев, по 2,5 тысячи в день – это физически невозможно», - заявил А. Сисас.

Algirdas Sysas
Algirdas Sysas / E. Blaževič/LRT nuotr.

И в той части доклада, что касалась экономической проблематики, парламентарию также не хватило реалистичности: «Президент выдвинул цель – государство благосостояния, поэтому было подчеркнуто, что пандемия сделала богатых еще богаче, а бедных – беднее. Он критиковал «Феррари», яхты. При этом, предложил на 10 евро увеличить необлагаемый налог – откуда мы для каждого возьмем эти деньги? Почему он не повторяет слова Байдена, который четко сказал: «Богатые будут платить больше»? Мне не хватило пояснений в речи президента, как мы будем справляться с растущим долгом и разрывом между богатыми и бедными», - говорил социал-демократ.

Gitanas Nausėda
Kęstutis Masiulis
Rita Tamašunienė
Algirdas Sysas
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 4E. Blaževič/LRT nuotr.
Kęstutis Masiulis
Kęstutis Masiulis
2 / 4E. Genio/LRT nuotr.
Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė
3 / 4E. Blaževič/LRT nuotr.
Algirdas Sysas
Algirdas Sysas
4 / 4E. Blaževič/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
Kęstutis Masiulis
Rita Tamašunienė
Algirdas Sysas
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Baltarusijos aktyvistai Lietuvoje antradienį surengė protestą, kurio tikslas – užblokuoti judėjimą į Baltarusiją ir iš jos per Medininkų pasienio punktą
7
2 ч. назад

«Пора действовать»: протестующие готовятся блокировать движение через границу c Беларусью

7
Maskvos Kremlius
3 ч. назад

Süddeutsche Zeitung: Печальный конец

Milžiniško masto tarptautinėje operacijoje – ir Lietuvos pėdsakas: sulaikyta daugiau nei 30 lietuvių, kalbama apie tonas narkotikų
5 ч. назад

В масштабной международной операции – и литовский след: задержано более 30 граждан Литвы

Многие жители КНДР смотрят телепрограммы из Южной Кореи, хоть это и незаконно
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
5 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Смертная казнь за заграничный фильм. Как в КНДР борются с иностранным влиянием

5
Donbasas
6 ч. назад

Главы МИД Германии, Франции и России обсудили конфликт на востоке Украины

MH17 lėktuvo nuolaužos
6 ч. назад

Журналист Bellingcat о сбитом MH17: Все подтверждает, что РФ поставила оружие

Joe Bidenas
7 ч. назад

Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон и встретиться в Белом доме

Gitanas Nausėda
11
7 ч. назад

Науседа: У нас нет времени делиться на тех, кто больше любит Родину, а кто – меньше

11
Один из героев фильма Максим Лапунов
9 ч. назад

Фильм о преследовании геев в Чечне получил премию BAFTA

Karantinas Vilniuje
9 ч. назад

В Литве подтверждено 215 новых случаев коронавируса, скончалось 7 человек

Milžiniško masto tarptautinėje operacijoje – ir Lietuvos pėdsakas: sulaikyta daugiau nei 30 lietuvių, kalbama apie tonas narkotikų
2021.06.08 14:40

В масштабной международной операции – и литовский след: задержано более 30 граждан Литвы

Sulaikymo operacija
2021.06.08 06:40

Ситуация с нелегальными мигрантами остается сложной, но, по словам Касчюнаса, она контролируется

Baltarusijos aktyvistai Lietuvoje antradienį surengė protestą, kurio tikslas – užblokuoti judėjimą į Baltarusiją ir iš jos per Medininkų pasienio punktą
7
2021.06.08 17:27

«Пора действовать»: протестующие готовятся блокировать движение через границу c Беларусью

7
Gitanas Nausėda
11
2021.06.08 12:58

Науседа: У нас нет времени делиться на тех, кто больше любит Родину, а кто – меньше

11
Gitanas Nausėda
2021.06.08 10:06

Лиепа Жельнене. Президентские шарады

Karantinas Vilniuje
2021.06.08 10:31

В Литве подтверждено 215 новых случаев коронавируса, скончалось 7 человек

Skiepai
2021.06.08 08:56

После обращения парламентария минздрав разбирается, могли ли дети быть вакцинированы от COVID-19

Aliaksandras Lukašenka ir Baltarusijos kariuomenės pajėgos
2021.06.08 07:15

Власти Беларуси сделали 17 сентября "Днём народного единства"

Ukrainos rinktinės aprangos
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.06.08 08:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

УЕФА одобрила форму футбольной сборной Украины со словами "Героям слава!"

Многие жители КНДР смотрят телепрограммы из Южной Кореи, хоть это и незаконно
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 5
2021.06.08 14:20
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Смертная казнь за заграничный фильм. Как в КНДР борются с иностранным влиянием

5