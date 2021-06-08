Масюлис о ежегодном докладе Науседы: Мне кажется, что президент в своем амплуа

Второй ежегодный доклад президента Гитанаса Науседы, с которым он выступил во вторник в Сейме, вызвал у парламентариев диаметрально противоположные оценки. Некоторые из этих мнений прозвучали в программе Радио LRT на русском языке.

Член фракции Союза Отечества – христианских демократов Кястутис Масюлис отметил неровность доклада: он удовлетворен той частью, что касается внешней политики, но внутриполитическая часть вызывает у него ряд вопросов.

«Мне кажется, что президент в своем амплуа. Он говорил ожидаемые вещи. Та часть, которая касается непосредственно международной политики, за которую он ответственен – мне понравилась: все четко и кратко. Но основное внимание президент уделил внутренней политике, и мне не понравилось то, что он противопоставлял себя правительству и Сейму. Он критиковал парламент, что он плохой, что здесь много дискуссий, нет сплоченности. Но только наивные политики могут мечтать о мире и согласии в Сейме, ведь он для этого и существует, чтобы здесь спорили», - недоумевает консерватор.

Kęstutis Masiulis / E. Genio/LRT nuotr.

Таким же наивным, по мнению конесерватора, является предложение президента проводить больше референдумов. Он приводит в пример Швейцарию, где сам долгое время жил в первые годы независимости Литвы.

«Мои коллеги, швейцарские политологи, говорили, что важно с этим не переборщить. Ведь на референдумы приходит голосовать немного людей, и там принимают очень консервативные решения. Такие государства, как Бельгия, Израиль, Индия – они вообще запрещают референдумы. Президент критически оценил государственную политику и сказал, что наши дети 30 лет не получали хорошего образования. Как на это реагировать преподавателям? Я считаю, что не надо так принижать наши институции. Мы прогрессивное государство, поэтому я бы хотел услышать больше объективности в речи президента», - заявил К. Масюлис.

Его коллега, член парламентской фракции регионов Литвы Рита Тамашунене, напротив, отнеслась к президентскому докладу позитивно.

Rita Tamašunienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Президент правильно оценил всю ситуацию, которая у нас есть. После выступления мы принимали бюджеты, и хотелось бы, чтобы это была не просто дележка денег, которые дал ЕС. Президент очень правильно отметил все основные моменты», - считает Р. Тамашунене.

Староста социал-демократической фракции Альгирдас Сисас полагает, что некоторые предложения главы государства трудно реализовать.

«Президент много говорил, но так и не сказал самого главного. Люди ждут от президента ярких заявлений. Три предложения, которые он сделал – изменение Конституции для прямых выборов мэров, участие в выборах с 2021 года и референдумы, которые оказались новостью. Для них нужно собрать много подписей в течение двух месяцев, по 2,5 тысячи в день – это физически невозможно», - заявил А. Сисас.

Algirdas Sysas / E. Blaževič/LRT nuotr.

И в той части доклада, что касалась экономической проблематики, парламентарию также не хватило реалистичности: «Президент выдвинул цель – государство благосостояния, поэтому было подчеркнуто, что пандемия сделала богатых еще богаче, а бедных – беднее. Он критиковал «Феррари», яхты. При этом, предложил на 10 евро увеличить необлагаемый налог – откуда мы для каждого возьмем эти деньги? Почему он не повторяет слова Байдена, который четко сказал: «Богатые будут платить больше»? Мне не хватило пояснений в речи президента, как мы будем справляться с растущим долгом и разрывом между богатыми и бедными», - говорил социал-демократ.