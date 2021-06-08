В масштабной международной операции – и литовский след: задержано более 30 граждан Литвы

Во вторник международные правоохранительные агентства сообщили, что в течение последних трех лет проводилась глобальная операция, основным элементом которой стало использование приложения для дешифровки под названием «ANoM», разработанного ФБР. С его помощью были прочитаны миллионы сообщений, которыми обменивались группировки, совершающие насильственные преступления. Были задержаны сотни подозреваемых в разных странах, включая Литву. Как сообщает литовская полиция, по состоянию на вторник задержано более 30 граждан Литвы, часть из них – в нашей стране.

«Инициаторами операции выступили ФБР и Агентство по безопасности лекарственных средств США, полиция Нидерландов, Швеции и других стран, в том числе и Литвы. Последний этап операции состоялся 7 июня», - сообщил руководитель бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

По словам главы бюро криминальной полиции, операция в глобальном масштабе началась в октябре 2019 года, было проведено более 700 обысков и задержано более 800 подозреваемых.

«Во всем мире предотвращено более 100 тяжких и особо тяжких преступлений», - отметил Р. Кишкис.

Rolandas Kiškis / BNS nuotr.

По его словам, особо впечатляет количество наркотических веществ, которые были изъяты у подозреваемых.

«22 тонны гашиша, 2 тонны амфетамина, 6 тонн прекурсоров, много огнестрельного и автоматического оружия. Более 39 миллионов евро в различных валютах мира», - перечислял Р. Кишкис.

В ходе операций в Литве и за рубежом было задержано более 30 граждан Литвы, принадлежащих к различным организованным преступным группировкам.

«Было изъято более 1,3 тонны различных наркотических веществ, стоимость которых составляет около 9 миллионов евро», - сказал Р. Кишкис, характеризуя вклад в операцию литовских правоохранительных органов.

В ходе операций и задержаний, инициированных властями Литвы, из незаконного оборота изъято около 1 332 кг различных видов наркотиков: 574 кг гашиша, 641 кг каннабиса, 77 кг кокаина, 40 кг стимуляторов амфетаминового типа. Их стоимость на оптовом рынке запрещенных наркотиков составляет более 8 800 000 евро.

Martynas Jovaiša / BNS nuotr.

«В нашей стране задержано около 15 литовских граждан, ведется несколько досудебных расследований, несколько человек задержаны на этой неделе. Лица подозреваются в крупномасштабной контрабанде наркотиков, проводится оценка, не было ли в их действиях организованного характера. Максимально грозящий приговор – до 15 лет лишения свободы», - говорит главный прокурор отдела Генеральной прокуратуры Мартинас Йовайша.

Правоохранительные органы страны информируют, что задержанные совершали преступления не только в Литве, но и за рубежом, и после консультаций с коллегами из других стран будет принято решение, возвращать ли их в Литву или проводить расследование в тех странах, где они были задержаны.

Milžiniško masto tarptautinėje operacijoje – ir Lietuvos pėdsakas: sulaikyta daugiau nei 30 lietuvių, kalbama apie tonas narkotikų / Policijos nuotr.

Данные, собранные в ходе операция «Trojan Shield/Greenlight», помогут Европолу и правоохранительным органам в разных странах бороться с организованной преступностью в международном масштабе, выявлять и преследовать в уголовном порядке лиц, которые организуют и совершают тяжкие и особо тяжкие преступления.