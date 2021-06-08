В Литве подтверждено 215 новых случаев коронавируса, скончалось 7 человек

Как сообщает департамент статистики, в Литве за минувшие сутки подтверждено 215 новых случаев коронавируса. За этот же промежуток времени от COVID-19 скончалось 7 человек.
По три человека из числа скончавшихся относились к возрастным группам 60-69 и 70-79 лет, один человек принадлежал к возрастной группе 80-89 лет.
Статистика коротко:
Количество новых случаев за 14 дней в расчете на 100 000 человек – 180,6
Количество новых случаев за минувший день – 215
Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней – 282
Общее количество прошлых/нынешних случаев болезни с начала пандемии – 276 759 (из них лабораторно подтверждено 266 579)
Статистическое количество больных в настоящее время – 5 948 (декларируется 56 494)
Статистическое количество живых выздоровевших – 260 873 (декларируется 210 327)
Количество людей, привитых первой дозой вакцины в минувшие сутки – 6 714
Количество людей, привитых второй дозой вакцины в минувшие сутки – 14 126
Всего вакцинировано первой дозой – 1 120 111
Всего вакцинировано обеими дозами – 678 083
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