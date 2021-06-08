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2021.06.08 10:31

В Литве подтверждено 215 новых случаев коронавируса, скончалось 7 человек

LRT.lt, BNS2021.06.08 10:31
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сообщает департамент статистики, в Литве за минувшие сутки подтверждено 215 новых случаев коронавируса. За этот же промежуток времени от COVID-19 скончалось 7 человек.

По три человека из числа скончавшихся относились к возрастным группам 60-69 и 70-79 лет, один человек принадлежал к возрастной группе 80-89 лет.

Статистика коротко:

Количество новых случаев за 14 дней в расчете на 100 000 человек – 180,6

Количество новых случаев за минувший день – 215

Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней – 282

Karantinas
Karantinas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Общее количество прошлых/нынешних случаев болезни с начала пандемии – 276 759 (из них лабораторно подтверждено 266 579)

Статистическое количество больных в настоящее время – 5 948 (декларируется 56 494)

Статистическое количество живых выздоровевших – 260 873 (декларируется 210 327)

VDU darbuotojai gavo pirmąjį skiepą
VDU darbuotojai gavo pirmąjį skiepą / VDU nuotr.

Количество людей, привитых первой дозой вакцины в минувшие сутки – 6 714

Количество людей, привитых второй дозой вакцины в минувшие сутки – 14 126

Всего вакцинировано первой дозой – 1 120 111

Всего вакцинировано обеими дозами – 678 083

Дополнительные статистические данные вы найдете здесь

Karantinas Vilniuje
Karantinas
VDU darbuotojai gavo pirmąjį skiepą
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Karantinas
Karantinas
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
VDU darbuotojai gavo pirmąjį skiepą
VDU darbuotojai gavo pirmąjį skiepą
3 / 3VDU nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas
VDU darbuotojai gavo pirmąjį skiepą
# Литва
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