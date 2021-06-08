УЕФА одобрила форму футбольной сборной Украины со словами "Героям слава!"

Футбольная форма сборной Украины с картой страны, на которой присутствует Крым, вызвала возмущение в Москве. В УЕФА заявили, что украинская форма соответствует правилам.

Накануне Украина представила новую форму, в которой сборная страны будет играть на Чемпионте Европы по футболу. На форме изображен контур Украины, включая Крым, аннексированный Россией в 2014 году.

Также на форме присутствуют надписи "Слава Украине" и "Героям слава" - лозунги, которые широко использовались во время протестов на Украине в 2014 году. Ранее надпись "Слава Украине" уже неоднократно появлялась на форме украинской сборной.

"Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой - особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это ценный для всех нас контур нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства была мелодия национального гимна. Где на "Слава Украине!" отвечают лозунгом "Героям слава!", - написал у себя в "Фейсбуке" глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Возмущение в Москве

Новая форма украинской сборной вызвала возмущение у российских властей. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала изображение на форме карты Украины с Крымом "отчаянной художественной акцией".

"Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция - якобы это должно придать игрокам сил", - написала она у себя в "Фейсбуке" вечером в воскресенье.

Ukrainos rinktinės aprangos / Andrijaus Pavelko „Facebook“ nuotr.

"Что касается пресловутых националистических кричалок, которые так же будут радовать зрителей ЧЕ по футболу, как и часть экипировки украинских спортсменов, то это очередная попытка государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг, который у многих на Украине и за ее пределами ассоциируется с Украинской повстанческой армией (УПА), С. Бандерой и их преступлениями в годы Второй мировой войны, - добавила Захарова. - Деятельность УПА решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. запрещена в России".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что считает недопустимым использование на форме "нацистских лозунгов".

"Кроме того, что на форме Украины размещена карта Крыма, там ещё выделен лозунг - "Слава Украине - героям слава", что мы, крымчане, воспринимаем как фашистское приветствие", - сказал он.

Позиция УЕФА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новую форму украинской сборной, заявил журналистам, что все аспекты Евро-2020 регулирует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

В УЕФА, в свою очередь, заявили, что форма сборной Украины была одобрена организацией.

"Футболка украинской национальной сборной (и всех других сборных) на Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с действующими правилами в отношении экипировки", - говорится в заявлении УЕФА, поступившем в Би-би-си.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в "Твиттере", что ему нравится новая форма сборной страны.

Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так как режут глаз международно-признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы", - написал министр.

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