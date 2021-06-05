В президентском дворце – фестиваль зеленых идей

В субботу во дворе президентского дворца в Вильнюсе пройдет фестиваль зеленых идей, во время которого будет объявлена ​​и подписана Декларация Зеленой Литвы.

По сообщению президентской администрации, документ подпишут президент Гитанас Науседа, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерман, член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс, представители бизнеса и общественных организаций.

Данная декларация – это обязательство способствовать озеленению Литвы, бороться с изменением климата и создавать более чистую и здоровую окружающую среду.

«Каждый из нас должен начинать с себя. Прежде всего – изменить свои потребительские привычки. Даже небольшое изменение – отказ от полиэтиленового пакета, сортировка мусора, поездка не на автомобиле, а на велосипеде или в общественном транспорте, – имеет важное значение. Существенных изменений мы сможем добиться лишь тогда, когда будем действовать заодно», - сказал президент Г. Науседа.

Подписание декларации завершает годичный цикл дискуссий и форумов, который был инициирован президентом. В ходе этих собраний представители торговли и телекоммуникаций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, неправительственных организаций, промышленности пытались достичь консенсуса в отношении того, как сделать Литву более чистой, климатически нейтральной страной.

Изложенные там идеи, позитивные примеры и очерченные направления легли в основу Декларации Зеленой Литвы.