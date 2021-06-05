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2021.06.05 13:05

Чешский сенат не разрешил женщинам иметь гендерно нейтральные фамилии

BBC News
BBC News Русская служба2021.06.05 13:05
Прага
Прага

Верхняя палата парламента Чешской Республики с минимальным перевесом (26 сенаторов из 51, присутствовавшего на заседании) отклонила законопроект о праве женщин самим выбирать, указывать ли свою фамилию в документах в мужском или женском варианте.

В среду законопроект о гендерно нейтральных фамилиях одобрила нижняя палата (58 голосов против 33).

В отличие от германских и романских языков, где фамилии мужчин и женщин выглядят одинаково, в чешском языке к фамилии женщины, унаследованной от отца или приобретенной в браке, добавляется "-ова", как, например, у звезд тенниса Петры Квитовой и Мартины Навратиловой. Последняя сохранила привычною ей форму собственной фамилии, даже переехав в США. А жена или дочь условного господина Новака будет Новаковой.

Таким же образом формируются женские варианты названий профессий.

Отказаться от этого окончания чешская женщина может, только если она принадлежит к другой национальности, замужем за иностранцем или постоянно живет за границей.

В соседней Словакии, некогда образовывавшей с Чехией одно государство, таким правом обладают все женщины.

Борьба с неравенством и лингвистика

Один из авторов законопроекта, бывший министр юстиции Хелена Валкова, говорила, что нынешний порядок "ставит женщин в неравное положение" и указывает на их зависимость и вторичную роль. Другой аргумент состоял в том, что чехи теперь намного больше ездят за границу, и единообразное написание фамилий поможет избежать путаницы.

Мартина Навратилова сохранила фамилию в женском варианте даже после переезда в США
Мартина Навратилова сохранила фамилию в женском варианте даже после переезда в США

Практически единодушно против нововведения выступали чешские лингвисты. По их мнению, оно разрушало сложившуюся веками систему словообразования.

Член палаты депутатов от поддерживавшей законопроект Пиратской партии Анджей Профант привел данные опроса, проведенного его коллегами в одном из пражских загсов. Желание отбросить "-ова" высказали 28% женщин.

Однако в ходе общенационального опроса изменение поддержали только 17% граждан, а 82% считают, что женские фамилии в усеченном варианте звучат неестественно и смешно для чешского уха.

Примеры с русскими фамилиями

Обычай прибавлять к фамилиям женщин "-ова" или "-ева" соблюдается даже в отношении женщин других национальностей.

В местных СМИ и в интернете фигурируют "Малгожата Тэтчерова" (премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер), "Ангела Меркелева", "Хиллари Клинтонова" и "Кайли Миноугова". Лишь в последние годы от этого начали отходить.

Вовсе необычно выходило с фамилиями россиянок и других представительниц русскоязычных стран. Хотя они и так имеют женское окончание "-ова", чехи иногда прибавляли к нему еще и свое "-ова". Например, теннисистки Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анна Курникова и прыгунья с шестом Елена Исинбаева в Чехии - "Шараповова", "Кузнецовова", "Курниковова" и "Исинбаевова".

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Прага
Мартина Навратилова сохранила фамилию в женском варианте даже после переезда в США
BBC News
Прага
Прага
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Мартина Навратилова сохранила фамилию в женском варианте даже после переезда в США
Мартина Навратилова сохранила фамилию в женском варианте даже после переезда в США
2 / 2
Прага
Мартина Навратилова сохранила фамилию в женском варианте даже после переезда в США
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