Антон Орехъ. Две тысячи тридцать седьмой

Вот тут уже просто безо всяких сомнений и гипербол: видео с Протасевичем – это 37-ой год. Можете считать это две тысячи тридцать седьмым годом. Тридцать седьмым годом по версии XXI века. Сталинская карательная система считала признания обвиняемых – главным доказательством вины и других не требовала.

Под пытками люди были готовы дать показания на кого угодно: на близких, на друзей, на членов семьи – на самих себя. Были готовы подписать всё, что угодно. Разница с тем, прошлым, 37-м в том, что саморазоблачениями люди занимались на редких показательных процессах, которые не транслировали по телевизору, потому что телевизора еще не было.

А то, что происходит с Романом Протасевичем, происходило тогда с тысячами людей в подвалах и казематах. И никто не видел их мучений, которые часто даже после любых признаний всё равно заканчивались смертью. Не надо сейчас выносить моральных приговоров, сидя в кресле с чашечкой кофе, и быть героями за чужой счет.

Не приведи господь любому из нас оказаться на месте Протасевича! А ведь шансы есть! Мы действительно идем белорусским путем, только у нас уж если начнется что-то подобное, то счет снова пойдет на тысячи и тысячи. Но про 37-ой год я вспомнил не только потому, что человека с явными следами насилия и морального давления заставляют оговаривать себя и своих товарищей. Обратите внимание, что Протасевич говорил не только про заговор оппозиции, но и про силовиков! Каких-то непонятных силовиков из военной верхушки, которые тоже устраивали заговор, кормили Протасевича и его команду разными «сливами» и были готовы за сколько-то миллионов евро к перевороту. А поскольку очевидно, что всё, что говорил Роман, было срежиссировано, то у Лукашенко есть повод начать чистки в армии и вообще в своем окружении. Именно так было и в сталинские годы. Потому что репрессии в итоге касаются неопределенного круга лиц.

Под нож попадают все – от простых прохожих на улице до самого ближнего круга диктатора. Который в своей паранойе перестает верить всем и всех начинает подозревать. Из той же серии прозрачный донос на российского миллиардера Мазепина, который является конкурентом белорусских производителей калия, и который якобы финансировал массовые беспорядки и хаос в Беларуси в прошлом году. В том же 37-м, «кто-то же написал 4 миллиона доносов».

Пишешь кляузу на соседа по коммуналке: соседа под расстрел, а ты жилплощадь расширил за его счет. Времена, быть может, и меняются, но меняются в деталях. А методы и приёмы остаются теми же.

Эхо Москвы